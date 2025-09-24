By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
गरबा नाइट के लिए ऐसे करें चटकीला मेकअप, Step by step
दुर्गा पूजा के लिए गरबा और डांडिया नाइट की धूम सभी जगहों पर होती है। गरबा नाइट के लिए महिलाएं घाघरा-चोली सिलवाती हैं।
गरबा नाइट
घाघरा चोली और नाइट पार्टी के हिसाब से मेकअप भी परफेक्ट होना चाहिए। जो थोड़ा आपको अलग और सुंदर लुक दें।
परफेक्ट मेकअप
चलिए आपको कुछ आसान स्टेप्स में चटकीला मेकअप करने के टिप्स बताते हैं। इन्हें फॉलो कर आप घर पर ही मेकअप कर लेंगी।
कैसे करें चटकीला मेकअप
सबसे पहले फेस को क्लीन करें और फिर बेस के लिए प्राइमर लगाएं। इसके बाद आपको फाउंडेशन लगाना है।
बेस रेडी करें
दाग-धब्बे छिपाने और फिनिश लुक के लिए हल्का सा कंसीलर भी लगाएं। कंसीलर आपको चिकनापन देगा।
कंसीलर
आईशैडो
ड्रेस के मैचिंग कलर में थोड़ा वाइब्रेंट आईशैडो यूज करें। आप ग्लिटर शैडो भी लगा सकती हैं।
आईलाइनर-काजल
आईशैडो के बाद आईलाइनर लगाएं और फिर काजल हल्का सा मोटा लगाएं।
आइब्रो-लैशेस
मसकारा लगाकर आईलैशेस कर्ल करें और आइब्रो को थोड़ा बोल्ड लुक दें।
ब्लश-हाईलाइटर
चटक लुक के लिए ब्लश पिंक या रेड चुनें। फिर सिल्वर या गोल्डन हाईलाइटर यूज करें।
लिपस्टिक
मरून, लाल, पिंक, वाइन शेड वाली लिपस्टिक लगाकर मेकअप लुक कंप्लीट करें।
चुकंदर से बनाएं नेचुरल लिप बाम!
Click Here