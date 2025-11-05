By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 05, 2025
गंगा स्नान के बाद क्या दान करना होता है सबसे शुभ?
हिंदू धर्म में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कुछ विशेष अवसर पर गंगा स्नान करना बेहद पुण्य फलदायी होता है। जैसे कि एक तिथि है कार्तिक पूर्णिमा।
पुण्य फलदायी
मान्यतानुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही स्नान के बाद दान का भी खास महत्व होता है।
दान का महत्व
कहते हैं गंगा स्नान के बाद कुछ विशेष चीजों का दान करने से जीवन के समस्त दुख दूर हो सकते हैं और धन-धान्य में भी वृद्धि होती है। चलिए जानते हैं कि क्या दान करना चाहिए।
क्या करें दान
गंगा स्नान के बाद किसी जरूरतमंद को 7 प्रकार के अनाज का दान कर सकते हैं। गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मूंग जैसे 7 अनाजों के दान से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
अनाज
साथ ही जातक को कभी भी धन-धान्य की कमी नहीं होती है। अन्न दान करने ग्रहों को शांत करने में सहायता मिलती है और जीवन में खुशहाली दस्तक देने लगती है।
ग्रह होते हैं शांत
गर्म कपड़ों का दान
कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के बाद ऊनी व गर्म कपड़ों का दान करने उत्तम फल की प्राप्ति होती है। साथ ही कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है।
सोना, चांदी, बर्तन का दान
सोना और चांदी दान करने से जातक को कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही आप बर्तन का भी दान कर सकते हैं। इससे जातक के जीवन में धन-धान्य में वृद्धि होती है।
जौ का दान
गंगा स्नान के बाद आप जौ का दान भी कर सकते हैं क्योंकि, जौ के दान को स्वर्ण दान के समान ही माना गया है। ऐसा करने से स्वर्ण दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है।
घी का दान
गंगा स्नान के बाद घी का दान बेहद शुभ माना जाता है। इससे जातक को पापों से मुक्ति मिल सकती है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
