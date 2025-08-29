By Mohit
PUBLISHED Aug 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पांड्या के घर पूजा, भक्ति में डूबीं भाभी
गणेश चतुर्थी के मौके पर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और क्रुणाल पांड्या के घर पर सभी भक्ति के रंग में रंगे नजर आए।
चतुर्थी के मौके पर
Source: Insta
क्रुणाल पांड्या ने इस दौरान वाइफ और बच्चों संग घर पर ही भव्य पूजा की।
भव्य पूजा
Source: Insta
इस खास मौके पर हार्दिक पांड्या का बेटा अगस्त्य भी कजिन के साथ जमकर मस्ती करते नजर आया।
बच्चे भी शामिल
Source: Insta
हार्दिक पांड्या की भाभी पंखुड़ी इस खास मौके पर एथनिक ड्रेस में नजर आईं।
एथनिक ड्रेस
Source: Insta
रेड कलर की सााड़ी में क्रुणाल पांड्या की वाइफ काफी खूबसूरत और ग्लैमरस नजर आईं।
साड़ी लुक
Source: Insta
आईपीएल के स्टार ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या ने पूजा शुरू करने से पहले घर पर गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित की।
मूर्ति स्थापित
Source: Insta
खास बात ये थी कि इस दौरान मूर्ति की स्थापना ढोल-नगाड़ों के साथ हुई।
नगाड़ों के साथ
Source: Insta
मूर्ति स्थापना के दौरान अन्य रिश्तेदार और खास दोस्त भी पांड्या ब्रदर्स के घर पर आमंत्रित थे।
अन्य लोग भी शामिल थे
Source: Insta
आपको बता दें कि पांड्या ब्रदर्स हर साल गणेश चतुर्थी की पूजा धूमधाम से मनाते हैं।
हर साल
Source: Insta
हर साल की तरह इस साल भी पांड्या ब्रदर्स के इस आयोजन में सभी की एकजुटता देखने को मिली।
इस साल भी
Source: Insta
एक्सरसाइज के बाद सारा ने की गणेश पूजा
Click Here