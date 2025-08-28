By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 28, 2025
गणेश जी को कौन-कौन सी राशियां प्रिय हैं?
गणेश चतुर्थी का पर्व चल रहा है। गणेशजी को प्रथम पूज्य देवता माना गया है।
गणेश चतुर्थी का पर्व
ज्योतिष के अनुसार गणेशजी को कई राशियों के लोग सबसे अधिक प्रिय होते हैं। चलिए इन लोगों के बारे में जानते हैं।
प्रिय राशि
गणपति बप्पा को मेष राशि के लोग काफी प्रिय होते हैं। इस राशि के स्वामी मंगल होते हैं। बप्पा की कृपा हमेशा इन पर रहती है।
मेष राशि
बप्पा इनके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूरे करवाते हैं। गणेश चतुर्थी पर इस राशि के लोगों को गणपतिजी को गुड़ के मोदक का भोग लगाएं।
उपाय
इस राशि के स्वामी बुध हैं और इस राशि पर गणपति बप्पा मेहरबान रहते हैं। उनकी कृपा से इस राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलता है।
मिथुन राशि
उपाय के रूप में गणेश चतुर्थी के दिन गणपतिजी को दूर्वा अर्पित करें और 10 दिन तक रोजाना चावल के बने मोदक का भोग लगाएं।
उपाय
वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने जाते हैं। इस राशि के लोग स्वभाव से थोड़े से आक्रामक होते हैं, ऐसे में गणेशजी उनको उग्र होने से बचाते हैं।
वृश्चिक राशि
बप्पा को मकर राशि भी प्रिय है। इसके स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। बप्पा इन्हें हर कार्य में सफलता दिलवाने में मदद करते हैं।
मकर राशि
कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव माने गए हैं। गणेशजी इनको सदैव सुखी और संपन्न रखते हैं और हर संकट से इनकी रक्षा करते हैं।
कुंभ राशि
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
