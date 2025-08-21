By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 21, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से क्या लाभ होता है?
गणेश चतुर्थी यानी भगवान गणेश का जन्मोत्सव सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में शामिल है।
गणेश चतुर्थी
भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग और दूर्वा चढ़ाने का विशेष रूप से महत्व होता है।
दूर्वा चढ़ाने का महत्व
मान्यता है कि बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपदा में वृद्धि होती है।
पूजा अधूरी
आप भी गणेशोत्सव के दौरान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
आशीर्वाद प्राप्त
गणेशजी को दूर्वा एक खास तरीके से चढ़ाई जाती है। 22 दूर्वा को एक साथ जोड़ने पर दूर्वा के 11 जोड़े तैयार हो जाते हैं।
चढ़ाने के नियम
पूजा के लिए किसी मंदिर के बगीचे में उगी हुई या किसी साफ जगह पर उगी हुई दूर्वा ही लेना चाहिए। इससे जुड़े कुछ उपाय भी कर सकते हैं।
कुछ उपाय
गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति स्थापना के बाद 21 दूर्वा जड़ सहित लेकर भगवान की मूर्ति के नीचे रखकर ऊँ श्री गणेषाय नमः मंत्र की एक माला जाप करें।
मंत्र जाप
ऐसा आपको दस दिन तक नित्य जाप करना है और दसवें दिन विजर्सन के बाद एक लाल वस्त्र में दूर्वा डालकर अपनी तिजोरी में रख दें।
तिजोरी में रखें
मान्यता है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। साथ ही धन में वृद्धि होती है।
धन में वृद्धि
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
