गणेश जी को शमी के पत्ते चढ़ाना चाहिए या नहीं?
गणेश चतुर्थी का पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व आज यानी 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक चलेगा।
गणेश उत्सव का आगाज
10 दिन का यह महापर्व भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना और पूजा के लिए उत्तम माना जाता है।
मूर्ति स्थापित
गणेश उत्सव के दौरान भगवान गणेश को पूजा में कई तरह की चीजें चढ़ाई जाती हैं। लेकिन क्या उन्हें शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए या नहीं?
शमी के पत्ते चढ़ाने चाहिए या नहीं
वैसे शमी के पत्ते शनि को ही चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये पत्तियां शिव जी प्रिय है, तो ऐसे में गणेश जी को भी चढ़ा सकते हैं।
शिव को प्रिय
गणेशजी को शमी के पत्ते चढ़ाने से सभी काम बिना बाधा के पूरे हो सकते हैं।
लाभ
गणेश उत्सव के दिनों में भगवान को शमी पत्ते चढ़ाने से बुद्धि तेज होती है।
बुद्धि तेज होती है
भगवान गणेश सभी क्लेशों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है।
मानसिक शांति
गणेशजी की पूजा में शमी पत्तों के साथ ही चावल, फूल, सिंदूर भी चढ़ाएं। इस मंत्र का जाप करें...
अन्य सामग्री
त्वत्प्रियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि शुभानि वै। शमी दलानि हेरम्ब गृहाण गणनायक।।
मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
