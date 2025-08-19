By Deepali Srivastava
घर पर ऐसे सजाएं गणेश जी का पंडाल
गणेश चतुर्थी के पावन दिन आ रहे हैं। ऐसे में लोग अपने घरों में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारी शुरू कर देंगे।
गणेश चतुर्थी
कई लोग बाहर पूजा करते हैं, तो वही कुछ लोग अपने मंदिर के पास ही गणेश जी का पंडाल बना लेते हैं।
घर में पंडाल
अगर आप भी घर पर गणेश जी का पंडाल सजाने का सोच रहे हैं। तो हम आपको कुछ डेकोरेटिव आइडिया देने जा रहे हैं।
कैसे सजाएं
बप्पा की मूर्ति आप जिस जगह पर रखेंगे, उसके पीछे दफ्ती लगा दें। उसमें बीच में होल करें और उसमें असली या नकली फूल फंसा दें।
फूलों से सजावट
झालर लगाएं
आजकल बाजार में कई तरह की झालर आती हैं। आप गणेश जी का पंडाल सजाने के लिए झालर लगा दें।
घंटियों से सजावट
पंडाल को आप छोटी या बड़ी घंटियों के साथ सजा सकते हैं। गणेश जी के चारों तरफ आप घंटियों से डेकोरेशन करें।
पतंग सजाएं
बैकग्राउंड को थोड़ा मॉडर्न और सुंदर लुक देना है तो पतंग से सजाएं। छोटी पतंग मार्केट में मिल जाएंगी। उन्हें चिपकाकर सजा लें।
मिट्टी के दिए
गणेश पंडाल को आप मिट्टी के दिए से भी सजा सकते हैं। चारों तरफ दिए लगाकर या टांगकर सजावट करें।
दीया स्टैंड
बप्पा के आगे दो दीया स्टैंड रखें। दीया स्टैंड भी कई डिजाइन में आते हैं, जो सुंदर लगेंगे।
बप्पा की मूर्ति
आप जिस भी डिजाइन में पंडाल सजाएं, उसी से मिलती-जुलती गणेश जी की मूर्ति खरीदें।
