By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 17, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
इस तारीख को है गणेश चतुर्थी, घर पर ऐसे करें बप्पा की पूजा
हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को बेहद धूमधाम से मनाया जाता है।
गणेश चतुर्थी का पर्व
जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पूरा पर्व प्रथम पूज्य कहे जाने वाले भगवान गणेश का समर्पित होता है। इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी।
कब है गणेश चतुर्थी
पूरा उत्सव 10 दिनों तक चलता है और इन दिनों में घर में भक्त बप्पा की पूजा-अर्चना करते हैं। चलिए जानते हैं कि घर पर कैसे करें बप्पा की पूजा।
कैसे करें पूजा
गणेश चतुर्थी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठें और स्नानादि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर की साफ-सफाई करें और गंगा जल का छिड़काव कर इसे पवित्र करें।
सुबह उठें
इसके बाद भगवान गणेश को प्रणाम करें और तीन बार आचमन करें। अब गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें।
मूर्ति स्थापित करें
बप्पा को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दूर्वा, अक्षत, धूप, दीप, पीले पुष्प और फल अर्पित करें। साथ ही 21 दूर्वा जरूर चढ़ाएं।
दूर्वा चढ़ाएं
बप्पा को दूर्वा अर्पित करते समय 'श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि' मंत्र का जप जरूर करें।
मंत्र
भगवान को लड्डू और मोदक का भोग लगाएं। पूजा के बाद भगवान गणेश की आरती कर प्रसाद का वितरण करें।
प्रसाद वितरण करें
गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश को भोग लगाने की परंपरा है। उन्हें मोदक लड्डू, श्रीखंड, फल, गुड़ और चना अर्पित करें।
क्या-क्या लगाएं भोग
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
शनि अमावस्या के दिन कर लें ये उपाय, बरसेगी शनि की कृपा!
Click Here