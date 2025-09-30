By Mohit
PUBLISHED Sep 30, 2025
Cricket
एशिया कप जीतने वाले भारतीय कप्तान
एशिया कप टी-20 और
वनडे
फार्मैट
में खेला जाता है। 1984 से 2025 तक
अबतक
एशिया कप किन-किन भारतीय कप्तानों ने जीते हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
साल 1984 में खेले गए पहले एशिया कप का खिताब सुनील
गावस्कर
की कप्तानी में टीम इंडिया ने अपने नाम किया था।
सुनील
गावस्कर
Photo:ICC/FB
साल 1988 में भारत ने दूसरी बार खिताब अपने नाम किया था। टीम की कमान दिलीप
वेंगसरकर
के हाथ में थी।
दिलीप
वेंगसरकर
Photo:ICC/FB
साल 1990-91 में खेले गए एशिया कप को मोहम्मद
अजहरुद्दीन
की कप्तानी में भारत ने अपने नाम किया था।
मोहम्मद
अजहरुद्दीन
Photo:ICC/FB
1995 में मोहम्मद
अजहरुद्दीन
की कप्तानी में टीम इंडिया को
एकबार
खिताबी जीत मिली थी।
मोहम्मद
अजहरुद्दीन
HT Photo
साल 2010 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 5वीं बार ये उपलब्धि हासिल की थी।
एमएस
धोनी
भारतीय कप्तान
एमएस
धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2016 में छठी बार खिताब हासिल किया था।
एमएस
धोनी
Photo:ICC/FB
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने 2018 में सातवीं बार ये कारनामा किया था।
रोहित शर्मा
Photo:ICC/FB
2023 एशिया कप का खिताब रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को दिलवाया।
रोहित शर्मा
Source: Insta
टी-20
फार्मैट
में खेले गए 2025 एशिया कप का खिताब
सूर्यकुमार
यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने अपने नाम किया।
सूर्यकुमार
यादव
Source: Insta
T20
फाइनल
में सबसे बड़ा स्कोर करने वाले इंडियन
