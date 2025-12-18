By Mohit
नीतीश ने किस कॉलेज से किया था B.Tech?
नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी और चर्चित मुख्यमंत्री में गिने जाते हैं।
नीतीश
ने इसी साल नवंबर में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
10वीं बार
नीतीश
की गिनती काफी पढ़े-लिखे नेताओं में होती है। ऐसा हो भी क्यों न
नीतीश
ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो की हुई है।
काफी पढ़े-लिखे
नीतीश
कुमार स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में अव्वल रहे थे। 10वीं में तो वे
टॉपर
थे।
टॉपर रहे
नीतीश
ने बिहार के प्रतिष्ठित
कॉलेज
में से एक में
इलेक्ट्रिकल
इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है।
प्रतिष्ठित
कॉलेज
1 मार्च 1951 को बिहार के
बख्तियारपुर
में जन्मे
नीतीश
ने 1972 में बिहार
कॉलेज
ऑफ इंजीनियरिंग (
NIT
पटना) से पढ़ाई की थी।
1951 में जन्मे
कॉलेज
के दिनों में वे एक सक्रिय छात्र रहे और विभिन्न तकनीकी
क्लबों
से जुड़े रहते थे।
सक्रिय छात्र थे
नीतीश
के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 1977 में पहली बार
नीतीश
कुमार ने
हरनौत
सीट से चुनाव लड़ा था मगर हार का सामना करना पड़ा था।
पहला चुनाव
आपको बता दें कि नीतीश
1985 से
अबतक
40 साल के राजनीतिक
करियर
में कुल 25 बार शपथ ले चुके हैं।
25 बार शपथ
10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ को छोड़कर वे बतौर विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और विधान पार्षद पद की भी शपथ ले चुके हैं।
केंद्र में मंत्री भी रह चुके
