नीतीश ने किस कॉलेज से किया था B.Tech?

नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी और चर्चित मुख्यमंत्री में गिने जाते हैं। नीतीश ने इसी साल नवंबर में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

नीतीश की गिनती काफी पढ़े-लिखे नेताओं में होती है। ऐसा हो भी क्यों न नीतीश ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो की हुई है।

नीतीश कुमार स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई में अव्वल रहे थे। 10वीं में तो वे टॉपर थे।

नीतीश ने बिहार के प्रतिष्ठित कॉलेज में से एक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है।

1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में जन्मे नीतीश ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (NIT पटना) से पढ़ाई की थी।

कॉलेज के दिनों में वे एक सक्रिय छात्र रहे और विभिन्न तकनीकी क्लबों से जुड़े रहते थे।

नीतीश के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो 1977 में पहली बार नीतीश कुमार ने हरनौत सीट से चुनाव लड़ा था मगर हार का सामना करना पड़ा था।

आपको बता दें कि नीतीश 1985 से अबतक 40 साल के राजनीतिक करियर में कुल 25 बार शपथ ले चुके हैं।

10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ को छोड़कर वे बतौर विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और विधान पार्षद पद की भी शपथ ले चुके हैं। 

