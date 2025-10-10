By Vimlesh Kumar Bhurtiya
पिछले 25 सालों में इन 10 भारतीय खिलाड़ियों से छीनी गई कप्तानी, देखें पूरी लिस्ट
हाल ही में रोहित शर्मा से वनडे की कप्तानी छीनी गई है। रोहित शर्मा इस फेहरिस्त में पहले नहीं हैं। उनसे पहले भी कई कप्तानों की कप्तानी छीनी गई है। आइए आज हम आपको उन 10 भारतीय कप्तानों के बारे में बता रहे हैं, जिनको पिछले 25 सालों में कप्तानी से निकाला गया है।
कप्तान जिनसे छीनी गई कप्तानी
सौरव गांगुली को साल 2005 में ग्रेग चैपल विवाद के बाद कप्तानी से हटाया गया था। प्रबंधन से टकराव, खराब फॉर्म और टीम के खिलाड़ियों से मतभेद उनकी कप्तानी जाने की प्रमुख वजहें थीं।
सौरव गांगुली
भारत को तीनों आईसीसी ट्रॉफियां दिलाने वाले कप्तान धोनी ने 2014 में टेस्ट कप्तानी छोड़ी थी और 2017 की शुरुआत में सीमित ओवरों की कप्तानी भी विराट कोहली को सौंप दी। वैसे तो इसे 'स्वैच्छिक निर्णय' बताया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चयन समिति तब 2019 के लिए युवा कप्तान की तरफ देख रही थी।
महेंद्र सिंह धोनी
विराट कोहली भी इस लिस्ट में शामिल हैं। साल 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम विश्व कप हार गई। इसके बाद उन्होंने टी-20 की कप्तानी छोड़ दी। इसके बाद उनसे वनडे की कप्तानी छीन ली गई। टेस्ट से विराट कोहली ने खुद कप्तानी छोड़ दी थी।
विराट कोहली
साल 2020-21 में विराट कोहली की अनुपस्थिति में अंजिक्य रहाणे ने टीम इंडिया की कमान संभाली थी और भारत को ऐतिहासिक सीरीज जिताई थी। हालांकि, उस सीरीज के बाद रहाणे को भारतीय टीम का कप्तान नहीं बनाया गया।
अजिंक्य रहाणे
धवन ने 15 अंतरराष्ट्रीय मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की। इनमें से भारतीय टीम ने आठ मैच जीते। पांच में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। दो मैच बेनतीजा रहे। उन्हें भी नियमित कप्तान कभी नहीं बनाया गया।
शिखर धवन
लोकेश राहुल ने 16 अंतरराष्ट्रीय मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी की और इसमें से टीम ने 11 मैच जीते। 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। राहुल को उनकी खराब फॉर्म और धीमी स्ट्राइक रेट के कारण आलोचना झेलनी पड़ी और कप्तानी से हाथ धोना पड़ा।
लोकेश राहुल
पंत की कप्तानी में भारत ने पांच मैच खेले और दो में जीत हासिल की। दो में भारत को हार का सामना करना पड़ा। एक मैच बेनतीजा रहा। पंत भारतीय टेस्ट टीम के उप-कप्तान हैं। हालांकि, अब संभावना कम है कि वे भारतीय टीम के कप्तान बनें क्योंकि उनकी उम्र शुभमन गिल से ज्यादा है और बीसीसीआई शुभमन गिल को लंबे समय के लिए देख रही है।
ऋषभ पंत
हार्दिक की कप्तानी में भारतीय टीम ने 19 मैच खेले और 12 में जीत हासिल की। छह मैचों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। एक मैच टाई रहा। रोहित शर्मा के बाद माना जा रहा था कि हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान होंगे, लेकिन सूर्यकुमार यादव को कप्तानी दे दी गई।
हार्दिक पांड्या
बुमराह की कप्तानी में भारतीय टीम ने पांच में से तीन मैचों में जीत हासिल की। दो में टीम इंडिया को हार मिली। उन्हें भी नियमित कप्तान नहीं बनाया गया।
जसप्रीत बुमराह
2021 से रोहित शर्मा लगभग 5 साल भारतीय टीम के कप्तान रहे। बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा। आखिरकार बीसीसीआई ने रोहित के साथ भी वही किया जो कोहली और धोनी के साथ किया था। उन्हें वनडे की कप्तानी से निकाल दिया गया।
रोहित शर्मा
