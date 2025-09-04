By Deepali Srivastava
साड़ी से हेयर स्टाइल तक, अंकिता से लें फैशन टिप्स

अंकिता लोखंडे को साड़ी लवर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अंकिता हर फंक्शन में साड़ी कैरी करती हैं और सुंदर दिखती हैं।

अंकिता लोखंडे

Instagram: ankitalokhande

अंकिता साड़ी के साथ फुल ट्रेडिशनल वाइब देती हैं और उसे सुंदर बना देती हैं। उनका साड़ी, हेयर, मेकअप सब परफेक्ट होता है।

सिंपल एंड सोबर

Instagram: ankitalokhande

अगर आप भी किसी खास फंक्शन में साड़ी कैरी करने जा रही हैं, तो अंकिता से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं। 

स्टाइलिंग टिप्स

Instagram: ankitalokhande

अंकिता ने बंधानी प्रिंट वाली रेड कलर की साड़ी स्टाइल की है। ये साड़ी फेस्टिव वाइब दे रही है।

रेड साड़ी

Instagram: ankitalokhande

अंकिता ने लाल साड़ी पर ओपन स्टाइल हेयर लुक लिया है। इस पर उन्होंने कानों की बालियों वाली झालर लगाई है।

हेयरस्टाइल

Instagram: ankitalokhande

चूड़ियां-चोकर

फुल ट्रेडिशनल लुक के लिए आप भी भरी हुए चूड़ियां-कड़े कैरी करें। साथ ही हैवी साड़ी के साथ गले में चोकर पहनें।

Instagram: ankitalokhande

लेस पट्टी साड़ी

सी ग्रीन कलर की लेस पट्टी साड़ी में अंकिता सुंदर दिख रही हैं। इस तरह की साड़ी पार्टी में भी कैरी कर सकती हैं।

Instagram: ankitalokhande

हेयर बन

Instagram: ankitalokhande

सी ग्रीन साड़ी पर अंकिता ने हेयर बन बनाया है, जिसे उन्होंने आगे से घुमाते हुए पीछे टक किया है।

ब्लाउज डिजाइन

Instagram: ankitalokhande

अंकिता ने ऑफ व्हाइट नेट साड़ी पर स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ है। ये सुंदर लग रहा है।

बिंदी-मेकअप

साड़ी लुक पर अंकिता हल्का मेकअप करती हैं। हमेशा बिंदी थोड़ा ऊपर माथे पर लगाती हैं।

Instagram: ankitalokhande

