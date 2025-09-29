By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
साड़ी से हेयर स्टाइल तक, करीना से लें फैशन टिप्स
एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक्टिंग के अलावा स्टाइल में भी एक नंबर हैं। बेबो हर तरह के आउटफिट्स में सुंदर दिखती हैं।
करीना कपूर खान
Instagram: kareenakapoorkhan
करीना को साड़ी पहनने का काफी शौक है। वह खास मौकों पर साड़ी कैरी करती हैं।
साड़ी लवर
Instagram: kareenakapoorkhan
ब्राउन कलर की नेट साड़ी पर करीना ने फुल स्लीव्स शिमर ब्लाउज सिलवाया है। इस तरह का ब्लाउज नेट साड़ी पर अच्छा लगेगा।
नेट साड़ी
Instagram: kareenakapoorkhan
करीना ने प्री-ड्रेप साड़ी के साथ ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना हुआ है। इसके साथ उन्होंने बड़े ईयरिंग्स कैरी किए हैं।
ग्लैम लुक
Instagram: kareenakapoorkhan
शिमर स्टाइल वाली साड़ी पहन रही हैं, तो स्ट्रैपी स्लीवलेस ब्लाउज पहनें। ये आपके लुक में चार चांद लगायेगा।
शिमर लुक
Instagram: kareenakapoorkhan
हेयर बन
पार्टी लुक साड़ी के साथ करीना ने सिंपल हेयर बन बनाया है। इस साड़ी पर उन्होंने सिल्वर हैवी ईयरिंग्स पहने हैं।
Instagram: kareenakapoorkhan
मिनिमल एसेसरीज
करीना अक्सर हैवी साड़ी के साथ मिनिमल एसेसरीज कैरी करती हैं। मरून साड़ी पर करीना ने स्टोर चोकर पहना है।
Instagram: kareenakapoorkhan
हाल्टर ब्लाउज
Instagram: kareenakapoorkhan
करीना कपूर ने मरून बॉर्डर साड़ी के साथ हाल्टर नेक ब्लाउज कैरी किया है। ये सुंदर लग रहा है।
खास टिप्स
Instagram: kareenakapoorkhan
करीना की तरह आप भी साड़ी स्टाइल कर सकती हैं। बस हाई हील्स कैरी करें और मिनिमल मेकअप करें
मीनाक्षी चौधरी के 10 ट्रेंडी साड़ी लुक्स
Click Here