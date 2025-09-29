By Deepali Srivastava
PUBLISHED September 29, 2025

साड़ी से हेयर स्टाइल तक, करीना से लें फैशन टिप्स

एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक्टिंग के अलावा स्टाइल में भी एक नंबर हैं। बेबो हर तरह के आउटफिट्स में सुंदर दिखती हैं।

करीना कपूर खान

करीना को साड़ी पहनने का काफी शौक है। वह खास मौकों पर साड़ी कैरी करती हैं।

साड़ी लवर

ब्राउन कलर की नेट साड़ी पर करीना ने फुल स्लीव्स शिमर ब्लाउज सिलवाया है। इस तरह का ब्लाउज नेट साड़ी पर अच्छा लगेगा।

नेट साड़ी

करीना ने प्री-ड्रेप साड़ी के साथ ऑफ शोल्डर ब्लाउज पहना हुआ है। इसके साथ उन्होंने बड़े ईयरिंग्स कैरी किए हैं।

ग्लैम लुक

शिमर स्टाइल वाली साड़ी पहन रही हैं, तो स्ट्रैपी स्लीवलेस ब्लाउज पहनें। ये आपके लुक में चार चांद लगायेगा।

शिमर लुक

हेयर बन

पार्टी लुक साड़ी के साथ करीना ने सिंपल हेयर बन बनाया है। इस साड़ी पर उन्होंने सिल्वर हैवी ईयरिंग्स पहने हैं।

मिनिमल एसेसरीज

करीना अक्सर हैवी साड़ी के साथ मिनिमल एसेसरीज कैरी करती हैं। मरून साड़ी पर करीना ने स्टोर चोकर पहना है।

हाल्टर ब्लाउज

करीना कपूर ने मरून बॉर्डर साड़ी के साथ हाल्टर नेक ब्लाउज कैरी किया है। ये सुंदर लग रहा है।

खास टिप्स

करीना की तरह आप भी साड़ी स्टाइल कर सकती हैं। बस हाई हील्स कैरी करें और मिनिमल मेकअप करें

