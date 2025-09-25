By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 25, 2025
आलू से लेकर लौकी तक ये सब्जियां भारत की नहीं विदेश की हैं
आलू, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियों के बिना हमारी रसोई अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको बता है कि ये सब्जियां भारत की नहीं बल्कि विदेश की देन हैं।
सब्जियां
चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी सब्जियों के बारे में जानते हैं जो भारत में काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन ये सब्जियां विदेश की देन हैं।
विदेशी हैं ये सब्जियां
आलू का जन्म भारत में नहीं हुआ था। आलू की खेती सबसे पहले पेरू और बोलीविया में करीब 8000 से 5000 ईसा पूर्व की गई थी। आज इसे 'सब्जियों का राजा' कहा जाता है।
आलू
टमाटर का पौधा लगभग 5 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका में विकसित हुआ था। बाद में इसका विकास दक्षिण अमेरिका में हुआ और 16वीं शताब्दी में ये भारत पहुंचा।
टमाटर
शोध के मुताबिक प्याज का ओरिजन मध्य एशिया या ईरान में हुआ था। धीरे-धीरे ये पूरी दुनिया में फैला और भारत पहुंचकर यहां की रसोई का अहम हिस्सा बन गया
प्याज
फूलगोभी की उत्पत्ति भूमध्यसागरीय क्षेत्र यानी इटली और साइप्रस में हुई थी। भारत में इसे मुगल काल के दौरान लाया गया और तब से ये भारतीय थाली का हिस्सा है।
फूलगोभी
शिमला मिर्च, जिसे कैप्सिकम भी कहते हैं। इसकी जड़ें दक्षिण अमेरिका में हैं। करीब 3000 साल पहले वहां इसकी खेती शुरू हुई थी।
शिमला मिर्च
भुट्टा या मकई भारत में बेहद पसंद किया जाता है। लेकिन इसकी उत्पत्ति मध्य मेक्सिको में हुई थी और करीब 7000 साल पहले वहां इसकी खेती शुरू हुई थी।
मकई
चुकंदर का असली घर प्राचीन रोम और ग्रीस है। इसकी खेती सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जर्मनी और इटली में की गई थी।
चुकंदर
लौकी भी भारत की नहीं है। असल में यह अफ्रीका से आई है। इसके अलावा फ्रेंच बीन्स, गोभी और गाजर भी विदेशी सब्जियां हैं।
लौकी और अन्य सब्जियां
