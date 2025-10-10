By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 10, 2025
Faith
नहाय-खाए से लेकर सुबह के अर्घ्य तक, छठ पूजा में ध्यान रखें ये बातें
छठ पूजा का चार दिवसीय महापर्व नहाय खाय के साथ आरंभ होता है। इस व्रत में महिलाएं पूरे 36 घंटे का व्रत रखकर पूजा करती हैं।
महापर्व
छठ पर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है।
सूर्य को अर्घ्य
इसके बाद अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ पूजा संपन्न मानी जाती हैं। लेकिन पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
छठ पूजा का सम्पन्न
छठ पूजा में सिर्फ व्रती ही नहीं बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। लहसुन और प्याज से परहेज करते हुए साधारण भोजन करना चाहिए।
सात्विक भोजन करें
ऐसा करने से आपके मन में श्रद्धा भाव बना रहता है और सुविचार आते हैं।
श्रद्धा भाव
छठ पूजा में जो महिलाएं व्रत करती हैं उन्हें 36 घंटे तक पानी भी नहीं पीना होता है। इस नियम का पालन करना शास्त्रों में बहुत ही जरूरी माना गया है।
नियम
व्रत के दौरान पानी पीने से आपका व्रत खंडित माना जाता है और आपको पूजा का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको पानी नहीं पीना है।
पानी न पिएं
छठ पूजा में साफ-सफाई और पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। साथ ही जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को गंगाजल से पवित्र कर लेना चाहिए।
साफ-सफाई का ध्यान
छठ पूजा में भोग और प्रसाद बनाते समय साधारण नमक का प्रयोग न करें, सेंधा नमक ही डालें। पूजा करते समय भगवान सूर्य और छठी माता को दूध जरूर अर्पित करें।
नमक का प्रयोग
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
