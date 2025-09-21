By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 21, 2025
दुनिया की 5 सबसे खूबसूरत क्रिकेटर, तस्वीरें देख थम जाएंगी नजरें
एलिस पैरी ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को कई मैच जिताए हैं।
एलिस पैरी
Pic Credit: Social Media
एलिस पैरी अपनी क्रिकेटिंग स्किल के साथ-साथ खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। वे दुनिया की सबसे खूबसूरत क्रिकेटर्स में से एक हैं।
सुंदरता के लिए मशहूर
Pic Credit: Social Media
इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर सारा ग्लेन की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है।
सारा ग्लेन
Pic Credit: Social Media
सारा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं, जिसे फैंस खूब पसंद करते हैं।
खूबसूरत तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
सुंदरता के मामले में इंग्लैंड की क्रिकेटर लॉरेन बेल भी किसी से कम नहीं हैं।
लॉरेन बेल
Pic Credit: Social Media
वे मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ हुस्न से भी जलवे बिखेरती नजर आती हैं।
हुस्न के जलवे
Pic Credit: Social Media
पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की सदस्य कायनात इम्तियाज भी अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेती हैं।
कायनात इम्तियाज
Pic Credit: Social Media
कायनात इम्तियाज हुस्न की परी की तरह नजर आती हैं। वे पाकिस्तान की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं।
हूर की परी
Pic Credit: Social Media
खूबसूरती के मामले में भारत की स्मृति मंधाना भी किसी से पीछे नहीं हैं। वे भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की खूबसूरत क्रिकेटर्स में से एक हैं।
स्मृति मंधाना
Pic Credit: Social Media
स्मृति मंधाना वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल वे हर जगह अपने हुस्न का जादू बिखेरती नजर आती हैं। किसी भी तरह के कपड़े उनकी खूबसूरती में चार- चांद लगा देते हैं।
पेश करती हैं खूबसूरती की मिसाल
Pic Credit: Social Media
