10 तस्वीरों में देखिए खली का परिवार

WWE (वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट) में भारत का नाम रोशन करने वाले दलीप सिंह राणा (द ग्रेट खली) शादीशुद हैं और दो बच्चों के पिता हैं।

नाम किया है रोशन

रेसलिंग के जरिए काफी मोटी कमाई करने वाले खली लग्जरी लाइफ जीते हैं।

लग्जरी लाइफ

खली की वाइफ का नाम हरमिंदर कौर है। इस कपल ने साल 2002 में शादी कर ली थी।

2002 में शादी

कदकाठी में काफी अंतर होने के बावजूद दोनों का रिश्ता बेहद मजबूत है। आपको बता दें कि हरमिंदर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है।

मजबूत रिश्ता

हरमिंदर खली के साथ उस वक्त से हैं जब वे अपने करियर में काफी संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में आज खली सफल हैं तो वे सुकून भरी जिंदगी जी रही हैं।

सुकून भरी जिंदगी 

कभी WWE में ‘वर्ल्ड हैवीवेट’ टाइटल अपने नाम करने वाले खली की बेटी का नाम अवलीन राणा है।

ये हैं खली की बेटी

शादी के 12 साल बाद हरमिंदर ने बेटी को जन्म दिया था। अवलीन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार रील्स क्रिएट करती हैं।

सोशल मीडिया पर एक्टिव

द ग्रेट खली एक बेटे के पिता भी हैं। खली के बेटे का नाम सम्राट राणा है।

ये है बेटा

खली नवंबर 2023 में दूसरी बार पिता बने थे। अवलीन और सम्राट की उम्र में 9 साल का अंतर है।

9 साल का अंतर

खली को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे दोनों बच्चों संग जमकर मस्ती करते हैं।

फुर्सत मिलते ही

