PUBLISHED Sep 5, 2025
मॉडल को टक्कर देती हैं पूर्व टेनिस स्टार
स्लोवाकिया की पूर्व टेनिस स्टार डेनिएला हंतुचोवा लुक्स के मामले में हॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
डेनिएला हंतुचोवा एक ऐसी महिला टेनिस प्लेयर रही जिन्होंने खेल के अलावा अपने ग्लैमरस अंदाज से सभी का ध्यान खींचा।
ग्लैमरस अंदाज
साल 1999 में टेनिस करियर की शुरुआत करने वाली डेनिएला विंबलडन 2002 के मिक्स डबल में रनरअप रह चुकी हैं।
रनरअप रहीं
साल 2017 में टेनिस से रिटायरमेंट लेने वाली डेनिएला अब बतौर कमेंटेटेटर काम करती हैं।
बतौर कमेंटेटेटर
वे विज्ञापनों के जरिए भी मोटी कमाई करती हैं और काफी लग्जरी लाइफ जीती हैं।
लग्जरी लाइफ
डेनिएला पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वह जींस टॉप हो या फिर वन पीस ड्रेस।
हर लुक बेमिसाल
डेनिएला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। उन्हें इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं।
काफी एक्टिव
डेनिएला को काम से जब भी फुर्सत मिलती है तो वे अलग-अलग जगहों पर घूमना-फिरना काफी पसंद करती हैं।
फुर्सत मिलते ही
पूर्व टेनिस प्लेयर अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे हर दिन जिम में जमकर कसरत करती हैं।
बेहद फिट
डेनिएला का जन्म 23 अप्रैल 1983 में स्लोवाकिया में हुआ था। डेनिएला अबतक अविवाहित हैं।
अविवाहित हैं
