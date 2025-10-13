By Mohit
PUBLISHED Oct 13, 2025

LIVE HINDUSTAN
 World

जस्टिन ट्रूडो की एक्स वाइफ सोफी से मिलिए

कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी रिलेशनशिप में हैं। कपल की यॉट पर रोमांटिक तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

रिलेशनशिप

Source: Insta

यॉट पर जस्टिन और कैटी एक दूसरे से गले मिलते हुए और किस करते हुए नजर आए।

किस करते नजर आए

Source: Insta

आज हम आपको जस्टिन ट्रूडो की एक्स वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि काफी ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।

एक्स वाइफ

Source: Insta

जस्टिन ट्रूडो की एक्स वाइफ का नाम सोफी ग्रेगोइरे ट्रूडो है। दोनों की शादी करीब 18 साल तक चली।

सोफी ग्रेगोइरे ट्रूडो

Source: Insta

कपल का 2 अगस्त 2023 का तलाक हो गया था। सोफी एक कनाडाई टेलीविजन होस्ट और पत्रकार रही हैं।

होस्ट और पत्रकार 

Source: Insta

कपल ने साल 2004 में सगाई कर ली थी और 2005 में शादी कर ली थी।

2005 में शादी

Source: Insta

जस्टिन ट्रूडो और सोफी ग्रेगोइरे बचपन के दोस्त हैं। वे ट्रूडो के छोटे भाई माइकल की क्लासमेंट थीं।

बचपन के दोस्त 

Source: Insta

जस्टिन ट्रूडो और सोफी ग्रेगोइरे के तीन बच्चे (एक बेटी और दो बेटे) हैं।

तीन बच्चे भी

Source: Insta

तलाक के वक्त दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश मिलकर करने की जानकारी दी थी। और साथ ही ये भी कहा था कि तलाक आपसी सहमति से हुआ और एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे। 

मिलकर परवरिश

Source: Insta

ये हैं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य

 Click Here