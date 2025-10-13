By Mohit
जस्टिन ट्रूडो की एक्स वाइफ सोफी से मिलिए
कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और अमेरिकी सिंगर कैटी पेरी रिलेशनशिप में हैं। कपल की यॉट पर रोमांटिक तस्वीरें सामने आई हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं।
रिलेशनशिप
यॉट पर जस्टिन और कैटी एक दूसरे से गले मिलते हुए और किस करते हुए नजर आए।
किस करते नजर आए
आज हम आपको जस्टिन ट्रूडो की एक्स वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि काफी ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।
एक्स वाइफ
जस्टिन ट्रूडो की एक्स वाइफ का नाम सोफी ग्रेगोइरे ट्रूडो है। दोनों की शादी करीब 18 साल तक चली।
सोफी ग्रेगोइरे ट्रूडो
कपल का 2 अगस्त 2023 का तलाक हो गया था। सोफी एक कनाडाई टेलीविजन होस्ट और पत्रकार रही हैं।
होस्ट और पत्रकार
कपल ने साल 2004 में सगाई कर ली थी और 2005 में शादी कर ली थी।
2005 में शादी
जस्टिन ट्रूडो और सोफी ग्रेगोइरे बचपन के दोस्त हैं। वे ट्रूडो के छोटे भाई माइकल की क्लासमेंट थीं।
बचपन के दोस्त
जस्टिन ट्रूडो और सोफी ग्रेगोइरे के तीन बच्चे (एक बेटी और दो बेटे) हैं।
तीन बच्चे भी
तलाक के वक्त दोनों ने अपने बच्चों की परवरिश मिलकर करने की जानकारी दी थी। और साथ ही ये भी कहा था कि तलाक आपसी सहमति से हुआ और एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे।
मिलकर परवरिश
