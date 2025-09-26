By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पाक के पूर्व हिंदू क्रिकेटर की बेटी
पाकिस्तान के पूर्व हिंदू क्रिकेटर दानिश
कनेरिया
शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।
दो बच्चों के पिता
Source: Insta
पाकिस्तान क्रिकेट को इतिहास में ऐसे दो ही हिंदू क्रिकेटर रहे जिन्हें टीम में जगह मिली। दानिश भी
इन्हीं
में से एक रहे हैं।
टीम में जगह
Source: Insta
आज हम आपको पूर्व तेज गेंदबाज की बेटी से मिलवा रहे हैं। दानिश की बेटी नाम
परिसा
कनेरिया
है। वे
मॉडलिंग
की दुनिया में नाम कमाना चाहती हैं।
मॉडलिंग की चाह
Source: Insta
परिसा
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
हैं और लगातार अपनी
स्टाइलिश
और
ग्लैमरस
तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।
स्टाइलिश
और
ग्लैमरस
Source: Insta
पूर्व दिग्गज
प्लेयर
की बेटी
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
वेस्टर्न
ही नहीं वे
एथनिक
पहनना भी
काफी
पसंद करती हैं।
एथनिक लवर
Source: Insta
परिसा
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
पार्टी लवर
Source: Insta
एजुकेशन
की बात करें तो
परिसा
ने साल 2023 में
ग्रेजुएशन
तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी।
एजुकेशन इतनी
Source: Insta
दानिश
कनेरिया
को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे
वाइफ
और बच्चों को अलग-अलग जगहों पर
घूमाने
-फिराने जरूर ले जाते हैं।
वक्त मिलते ही
Source: Insta
आपको बता दें कि दानिश को
पाकिस्तानी
टीम में धर्म के कारण उचित सम्मान नहीं दिया जाता था। ये बात वे कई मौकों पर बोल चुके हैं।
होता था भेदभाव
Source: Insta
दानिश ये भी कह चुके हैं पूर्व
ऑलराउंडर
शाहिद
अफरीदी
उन्हें काफी परेशान किया करते थे।
अफरीदी करते थे परेशान
Source: Insta
कितनी पढ़ी लिखी हैं सारा
तेंदुलकर
?
Click Here