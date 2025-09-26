By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

पाक के पूर्व हिंदू क्रिकेटर की बेटी

पाकिस्तान के पूर्व हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता भी हैं।

दो बच्चों के पिता

Source: Insta

पाकिस्तान क्रिकेट को इतिहास में ऐसे दो ही हिंदू क्रिकेटर रहे जिन्हें टीम में जगह मिली। दानिश भी इन्हीं में से एक रहे हैं।

टीम में जगह

Source: Insta

आज हम आपको पूर्व तेज गेंदबाज की बेटी से मिलवा रहे हैं। दानिश की बेटी नाम परिसा कनेरिया है। वे मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाना चाहती हैं।

मॉडलिंग की चाह

Source: Insta

परिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।

स्टाइलिश और ग्लैमरस

Source: Insta

पूर्व दिग्गज प्लेयर की बेटी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वेस्टर्न ही नहीं वे एथनिक पहनना भी काफी पसंद करती हैं।

एथनिक लवर

Source: Insta

परिसा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।

पार्टी लवर

Source: Insta

एजुकेशन की बात करें तो परिसा ने साल 2023 में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी।

एजुकेशन इतनी

Source: Insta

दानिश कनेरिया को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बच्चों को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने जरूर ले जाते हैं।

वक्त मिलते ही

Source: Insta

आपको बता दें कि दानिश को पाकिस्तानी टीम में धर्म के कारण उचित सम्मान नहीं दिया जाता था। ये बात वे कई मौकों पर बोल चुके हैं।

होता था भेदभाव

Source: Insta

दानिश ये भी कह चुके हैं पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी उन्हें काफी परेशान किया करते थे।

अफरीदी करते थे परेशान

Source: Insta

कितनी पढ़ी लिखी हैं सारा तेंदुलकर?

 Click Here