पूर्व पाक गेंदबाज की बेटी रिहाब से मिलिए
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर उमर गिल शादीशुदा हैं और तीन बच्चों के पिता भी हैं।
तीन बच्चों के पिता
आज हम आपको उमर गुल की सबसे बड़ी बेटी से मिलवा रहे हैं जो कि काफी
स्टाइलिश
और खूबसूरत हैं।
स्टाइलिश
और खूबसूरत
गुल की बेटी का नाम
रिहाब
है। उमर
अक्सर
बेटी संग तस्वीरें शेयर करते रहते हैं।
तस्वीरें शेयर
पूर्व क्रिकेटर की बेटी
लाइमलाइट
से दूर रहती हैं। वे क्या करती हैं
इसबारे
में भी कोई जानकारी नहीं।
लाइमलाइट
से दूर
रिहाब
सोशल
मीडिया
प्लेटफॉर्म
इंस्टाग्राम
पर जरूर
एक्टिव
हैं मगर बेहद कम ही तस्वीरें
अपलोड
करती हैं।
इंस्टा पर एक्टिव
उमर गुल को जब भी क्रिकेट से फुर्सत मिलती है तो वे बच्चों संग समय व्यतीत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।
फुर्सत मिलती है तो
रिहाब
के
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें दोस्तों संग घूमना-फिरना और पार्टी करना काफी पसंद है।
घूमना पसंद
रिहाब
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
फिटनेस
के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।
काफी एक्टिव
आपको बता दें कि उमर गुल ने
47
टेस्ट
मैच, 130
वनडे
मैच, 60 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 6
आईपीएल
मैच खेले हैं।
गुल का करियर
टेस्ट
में उमर गुल ने 163
विकेट
,
वनडे
में 179
विकेट
, टी-20 इंटरनेशनल में 85
विकेट
तो
आईपीएल
में 12
विकेट
चटकाए।
विकेट चटकाए इतने
