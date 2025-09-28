By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025
Cricket
ये पाक के पूर्व हिंदू क्रिकेटर की वाइफ
पाक के पूर्व हिंदू क्रिकेटर दानिश
कनेरिया
अक्सर
अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। वे कई बार
पाकिस्तानी
टीम में उनके साथ हुए भेदभाव पर भी खुलकर बात कर चुके हैं।
चर्चा में रहते हैं
Source: Insta
आज हम आपको दानिश की
वाइफ
से मिलवा रहे हैं जो कि काफी
ग्लैमरस
और खूबसूरत हैं।
ग्लैमरस
और खूबसूरत
Source: Insta
दानिश
कनेरिया
की
वाइफ
का नाम
धर्मिता
है। ये
कपल
दो बच्चों का माता-पिता भी है।
नाम है धर्मिता
Source: Insta
दानिश
अक्सर
वाइफ
संग तस्वीरें शेयर करते हैं जिनमें दोनों का
स्पेशल
बॉन्ड
साफ नजर भी आता है।
स्पेशल बॉन्ड
Source: Insta
दानिश की
लाइफ
पार्टनर
काफी धार्मिक हैं और हर दिन पूजा पाठ करती हैं।
करती हैं पूजा पाठ
Source: Insta
पूर्व पाक क्रिकेटर की
वाइफ
को
ब्लॉगिंग
करना काफी पसंद है। उनका
Yotube
पर चैनल भी है।
ब्लॉगिंग
पसंद
Source: Insta
धर्मिता
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं। साड़ी में तो वे बला की खूबसूरत दिखती हैं।
साड़ी लुक
Source: Insta
आपको बता दें कि इस
कपल
ने 15 फरवरी 2004 में शादी की थी। ये शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।
2004 में शादी
Source: Insta
ये हैं इंडियन
पाकिस्तानी
क्रिकेटर्स
की खूबसूरत
वाइफ
