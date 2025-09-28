पाक के पूर्व हिंदू क्रिकेटर दानिश

कनेरिया

अक्सर

अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। वे कई बार

पाकिस्तानी

टीम में उनके साथ हुए भेदभाव पर भी खुलकर बात कर चुके हैं।