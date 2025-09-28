By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

ये पाक के पूर्व हिंदू क्रिकेटर की वाइफ

पाक के पूर्व हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया अक्सर अपने बयानों के वजह से चर्चा में रहते हैं। वे कई बार पाकिस्तानी टीम में उनके साथ हुए भेदभाव पर भी खुलकर बात कर चुके हैं।

चर्चा में रहते हैं

Source: Insta

आज हम आपको दानिश की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि काफी ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।

ग्लैमरस और खूबसूरत

Source: Insta

दानिश कनेरिया की वाइफ का नाम धर्मिता है। ये कपल दो बच्चों का माता-पिता भी है।

नाम है धर्मिता

Source: Insta

दानिश अक्सर वाइफ संग तस्वीरें शेयर करते हैं जिनमें दोनों का स्पेशल बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

दानिश की लाइफ पार्टनर काफी धार्मिक हैं और हर दिन पूजा पाठ करती हैं।

करती हैं पूजा पाठ

Source: Insta

पूर्व पाक क्रिकेटर की वाइफ को ब्लॉगिंग करना काफी पसंद है। उनका Yotube पर चैनल भी है।

ब्लॉगिंग पसंद

Source: Insta

धर्मिता फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। साड़ी में तो वे बला की खूबसूरत दिखती हैं।

साड़ी लुक

Source: Insta

आपको बता दें कि इस कपल ने 15 फरवरी 2004 में शादी की थी। ये शादी हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।

2004 में शादी

Source: Insta

ये हैं इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की खूबसूरत वाइफ

 Click Here