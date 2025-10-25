By Mohit
युवराज सिंह की बहन की लेटेस्ट तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान ऑलराउंडर युवराज सिंह की बहन अमरजोत कौर बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।

ग्लैमरस और खूबसूरत

Source: Insta

सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव अमरजोत अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

करती हैं शेयर

Source: Insta

अमरजोत पेशे से टेनिस प्लेयर हैं। अमरजोत एशिया पैसिफिक पैडल कप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

देश का प्रतिनिधित्व

Source: Insta

अमरजोत पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वह वेस्टर्न हो या फिर एथनिक।

हर लुक बेमिसाल

Source: Insta

दिवाली के मौके पर युवराज की बहन कुछ इस तरह के लुक में नजर आई थीं।

एथनिक लुक

Source: Insta

अमरजोत अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

फिटनेस बेमिसाल

Source: Insta

युवराज की बहन घूमने-फिरने की शौकीन हैं। जब भी फुर्सत मिलती है तो अपने इस शौक को जरूर पूरा करती हैं।

घूमने की शौकीन

Source: Insta

आपको बता दें कि अमरजोत युवराज सिंह की सौतेली बहन हैं। युवराज के पिता योगराज ने दो शादी की हैं।

सौतेली बहन

Source: Insta

युवराज अपनी बहन के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं और उन्हें हर मौके पर सपोर्ट करते हैं।

स्पेशल बॉन्ड

Source: Insta

