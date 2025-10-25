By Mohit
PUBLISHED Oct 25, 2025
युवराज सिंह की बहन की लेटेस्ट तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व महान ऑलराउंडर युवराज सिंह की बहन अमरजोत कौर बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत हैं।
ग्लैमरस और खूबसूरत
Source: Insta
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव अमरजोत अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
करती हैं शेयर
Source: Insta
अमरजोत पेशे से टेनिस प्लेयर हैं। अमरजोत एशिया पैसिफिक पैडल कप में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
देश का प्रतिनिधित्व
Source: Insta
अमरजोत पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वह वेस्टर्न हो या फिर एथनिक।
हर लुक बेमिसाल
Source: Insta
दिवाली के मौके पर युवराज की बहन कुछ इस तरह के लुक में नजर आई थीं।
एथनिक लुक
Source: Insta
अमरजोत अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।
फिटनेस बेमिसाल
Source: Insta
युवराज की बहन घूमने-फिरने की शौकीन हैं। जब भी फुर्सत मिलती है तो अपने इस शौक को जरूर पूरा करती हैं।
घूमने की शौकीन
Source: Insta
आपको बता दें कि अमरजोत युवराज सिंह की सौतेली बहन हैं। युवराज के पिता योगराज ने दो शादी की हैं।
सौतेली बहन
Source: Insta
युवराज अपनी बहन के साथ स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं और उन्हें हर मौके पर सपोर्ट करते हैं।
स्पेशल बॉन्ड
Source: Insta
