By Mohit
PUBLISHED August 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

युवराज की बहन की 10 बेहद ग्लैमरस तस्वीर

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह की सौतेली बहन अमरजोत कौर उर्फ एमी बुंदेल बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

बेहद खूबसूरत

Source: Insta

एमी भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं। वे एशिया पैसफिक पैडल कप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता मलेशिया के कुआलालंपुर में इसी महीने ही हो रही है।

सिलेक्शन हो चुका

Source: Insta

ऐसे में एमी की जमकर चर्चा है और उनकी खूबसूरती और स्टाइल स्टेटमेंट की भी काफी तारीफ हो रही है।

जमकर चर्चा है

Source: Insta

युवराज की बहन फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं यही वजह है कि उनपर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है।

बेमिसाल हैं लुक्स

Source: Insta

एमी वेस्टर्न ड्रेस में सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लगती हैं। वहीं एथनिक ड्रेस में सादगी भरे अंदाज से सभी का दिल जीत लेती हैं।

अप्सरा से कम नहीं

Source: Insta

लाइटलाइट से दूर रहने वाली एमी अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं। वे जिम में हर दिन जमकर कसरत करती हैं।

फिटनेस फ्रीक

Source: Insta

कोर्ट में प्रैक्टिस के दौरान एमी के आउटफिट्स और अंदाज हर किसी को अपना दीवाना बना लेते हैं।

प्रैक्टिस के दौरान

Source: Insta

युवराज सिंह की बहन को वन पीस ड्रेस और जंपसूट पहनना काफी पसंद है।

वन पीस लुक

Source: Insta

कैजुअल लुक्स की बात करें तो एमी को ये अच्छे से मालूम है कि कैजुअल फैशन ट्रेंड को किस तरह फॉलो करना है।

कैजुअल लुक 

Source: Insta

ब्लैक कलर के इस लहंगा लुक में तो एमी बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आ रही हैं।

लहंगा लुक

Source: Insta

स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की ब्यूटी क्वीन नायमा से मिलिए

 Click Here