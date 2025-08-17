By Mohit
PUBLISHED August 17, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Sports

युवराज की बहन का टीम इंडिया में सिलेक्शन

पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह की बहन अमरजोत का टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है।

अमरजोत है नाम

Source: Insta

अमरजोत एशिया पैसफिक पैडल कप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता मलेशिया के कुआलालंपुर में इसी महीने ही हो रही है।

इसी महीने ही

Source: Insta

आपको बता दें कि पैडल स्पोर्ट दिखने में टेनिस की तरह होता है। इस खेल की इन दिनों दुनियाभर में धूम है।

दुनियाभर में धूम

Source: Insta

कई साल से प्रैक्टिस कर रहीं अमरजोत के करियर के लिए ये पहला बड़ा टूर्नामेंट है।

करियर को बूस्ट

Source: Insta

आपको बता दें कि अमरजोत कौर युवराज सिंह की सौतेली बहन हैं।

सौतेली बहन

Source: Insta

युवराज के पिता योगराज ने पहली वाइफ शबनम से तलाक के बाद पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल संग शादी कर ली थी।

तलाक के बाद

Source: Insta

अमरजोत को नीना बुंदेल ने जन्म दिया। युवराज बहन को हर तरह से सपोर्ट करते हैं।

करते हैं सपोर्ट

Source: Insta

खेल ही नहीं अमरजोत अपने ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरती के वजह से भी सभी का ध्यान खींच लेती हैं।

खींच लेत हैं ध्यान

Source: Insta

फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली अमरजोत अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

वेस्टर्न ही नहीं युवराज सिंह की बहन को एथनिक ड्रेसेज पहनना भी काफी पसंद है।

एथनिक लवर

Source: Insta

एमएस धोनी के हमशक्ल ऋषभ से मिलिए

 Click Here