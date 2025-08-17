By Mohit
युवराज की बहन का टीम इंडिया में सिलेक्शन
पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह की बहन अमरजोत का टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है।
अमरजोत है नाम
अमरजोत एशिया पैसफिक पैडल कप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये प्रतियोगिता मलेशिया के कुआलालंपुर में इसी महीने ही हो रही है।
इसी महीने ही
आपको बता दें कि पैडल स्पोर्ट दिखने में टेनिस की तरह होता है। इस खेल की इन दिनों दुनियाभर में धूम है।
दुनियाभर में धूम
कई साल से प्रैक्टिस कर रहीं अमरजोत के करियर के लिए ये पहला बड़ा टूर्नामेंट है।
करियर को बूस्ट
आपको बता दें कि अमरजोत कौर युवराज सिंह की सौतेली बहन हैं।
सौतेली बहन
युवराज के पिता योगराज ने पहली वाइफ शबनम से तलाक के बाद पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल संग शादी कर ली थी।
तलाक के बाद
अमरजोत को नीना बुंदेल ने जन्म दिया। युवराज बहन को हर तरह से सपोर्ट करते हैं।
करते हैं सपोर्ट
खेल ही नहीं अमरजोत अपने ग्लैमरस अंदाज और खूबसूरती के वजह से भी सभी का ध्यान खींच लेती हैं।
खींच लेत हैं ध्यान
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली अमरजोत अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान देती हैं।
बेहद फिट
वेस्टर्न ही नहीं युवराज सिंह की बहन को एथनिक ड्रेसेज पहनना भी काफी पसंद है।
एथनिक लवर
