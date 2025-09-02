By Mohit
पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज की वाइफ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह की गिनती ऐसे क्रिकेटर्स में होती है जो कि अपने खेल से ज्यादा पर्सनल लाइफ के वजह से भी खूब चर्चा में रहे।

योगराज ने दो शादी की हैं। आज हम आपको पूर्व क्रिकेटर की दूसरी वाइफ से मिलवा रहे हैं।

योगराज की दूसरी वाइफ का नाम नीना बुंदेल है जो कि पेशे से एक्ट्रेस हैं।

नीना अब भी एक्टिंग के पेशे से जुड़ी हुई हैं। वे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ही एक्टिव हैं।

युवराज सिंह की मां शबनम को तलाक देकर योगराज ने नीना से शादी की थी।

पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह जब उम्र में काफी छोटे थे तो तभी योगराज ने पहली वाइफ से अलग होने का फैसला कर लिया था।

नीना बुंदेल से योगराज सिंह को दो बच्चे हैं एक बेटा विक्टर और एक बेटी अमरजीत कौर है। बेटी पेशे से टेनिस प्लेयर हैं।

90 के दशक की टॉप पंजाबी एक्ट्रेस में शुमार रहीं नीना की खूबसूरती पर योगराज दिल हार बैठे थे।

आपको बता दें कि योगराज ने टीम इंडिया के लिए 1 टेस्ट मैच और 6 वनडे मैच खेले।

