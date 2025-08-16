By Mohit
10 तस्वीर में देखिए सुरेश रैना का परिवार

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

आज हम आपको सुरेश रैना के परिवार में कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

सुरेश रैना की मां का नाम प्रवेश रैना है जो कि एक हाउस वाइफ हैं।

मां

सुरेश रैना के पिता त्रिलोकचंद रैना ने साल 2022 में दुनिया को अलविदा कह दिया था। वे भारतीय सेना का हिस्सा रहे थे।

पिता इस दुनिया में नहीं

सुरेश रैना की बहन रेणु तनेजा हैं जो कि शादीशुदा हैं और एक बेटे की मां भी हैं।

बहन

पूर्व ऑलराउंडर की वाइफ का नाम प्रियंका चौधरी है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं।

वाइफ

प्रियंका चौधरी एक बिजनेस वूमेन हैं। इस कपल ने 3 अप्रैल 2015 में शादी कर ली थी।

क्या करती हैं?

रैना की बेटी का नाम ग्रेसिया है। ग्रेसिया का जन्म 2016 में हुआ था।

एक बेटी

बेटे का जन्म मार्च 2020 में हुआ था। रैना ने अपने बेटे का नाम रियो रखा है।

एक बेटा

