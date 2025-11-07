By Mohit
सुरेश रैना की वाइफ संग रोमांटिक तस्वीरें
पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना शादीशुदा हैं और दो बच्चों के पिता हैं। रैना की वाइफ का नाम प्रियंका है।
दो बच्चे भी हैं
बला की खूबसूरत और ग्लैमरस प्रियंका लुक्स के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
कपल ने लव मैरिज की है। सुरेश और प्रियंका बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं।
लव मैरिज की
सुरेश रैना प्रियंका के पिता सतपाल चौधरी से ट्रेनिंग लेते थे। ऐसे में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार।
कोच की बेटी से शादी
एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रियंका ने नीदरलैंड्स में बैंकिंग सेक्टर में नौकरी शुरू कर दी थी तो सुरेश रैना क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स हॉस्टल में चले गए थे।
आ गई थी दूरी
सालों बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर फिर से मुलाकात हुई। इसके बाद रिश्ता मजबूत होता चला गया।
सालों बाद मिले
खास बात यह थे कि दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते को लेकर तैयार हो गए थे। कपल ने 3 अप्रैल 2015 में शादी कर ली थी।
परिवार तैयार
प्रियंका को प्रपोज करने के लिए सुरेश रैना फ्लाइट पकड़कर पर्थ से लंदन पहुंच गए थे। ये फ्लाइट 45 घंटे की थी। रैना ने खुद इसका खुलासा किया था।
किया था प्रपोज
कपल को जब भी फुर्सत मिलती है तो बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने फिरने निकल पड़ते हैं।
फुर्सत मिलते ही
प्रियंका 'ग्रेसिया रैना फाउंडेशन' का कामकाज संभालती हैं तो पॉडकास्ट भी करती हैं।
काफी एक्टिव
