ये हैं श्रीसंत और हरभजन सिंह की वाइफ
पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और एस श्रीसंत अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।
चर्चा में रहते हैं
Source: Insta
आज हम आपको इन दोनों क्रिकेटर की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत हैं।
बेहद खूबसूरत
Source: Insta
सबसे पहले बात श्रीसंत की वाइफ की करते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज की वाइफ का नाम भुवनेश्वरी है।
श्रीसंत की वाइफ
Source: Insta
भुवनेश्वरी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। कपल ने 12 दिसंबर 2013 में शादी कर ली थी।
2013 में शादी
Source: Insta
श्रीसंत जब उनके स्कूल में आए थे तभी पहली बार भुवनेश्वरी ने उन्हें देखा था। इसके बाद वे मैच देखने स्टेडियम पहुंचीं जहां दोनों की नजरें पहली बार एक दूसरे से टकराई थीं।
पहली बार
Source: Insta
इसके बाद दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई जो शादी तक पहुंची। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।
दो बच्चे भी हैं
Source: Insta
बात करें हरभजन की वाइफ की तो वे बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। हरभजन की वाइफ का नाम गीता बसरा है।
हरभजन की वाइफ
Source: Insta
गीता और हरभजन सिंह की शादी 29 अक्टूबर 2015 में हुई थी। इस कपल के दो बच्चे हैं।
2015 में शादी
Source: Insta
2007 के टी20 विश्व कप में जीत के बाद से ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी।
2007 के बाद से ही
Source: Insta
गीता कुछ बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं मगर ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकीं।
फिल्मों में काम
Source: Insta
गीता ने इमरान हाशमी जैसे स्टार एक्टर के साथ भी काम किया है।
हाशमी संग भी काम
Source: Insta
