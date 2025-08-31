By Mohit
PUBLISHED Aug 31, 2025

 Cricket

ये हैं श्रीसंत और हरभजन सिंह की वाइफ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह और एस श्रीसंत अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से काफी चर्चा में रहते हैं।

आज हम आपको इन दोनों क्रिकेटर की वाइफ से मिलवा रहे हैं जो कि बला की खूबसूरत हैं।

सबसे पहले बात श्रीसंत की वाइफ की करते हैं। पूर्व तेज गेंदबाज की वाइफ का नाम भुवनेश्वरी है।

भुवनेश्वरी बला की खूबसूरत और ग्लैमरस  हैं। कपल ने 12 दिसंबर 2013 में शादी कर ली थी।

श्रीसंत जब उनके स्कूल में आए थे तभी पहली बार भुवनेश्वरी ने उन्हें देखा था। इसके बाद वे मैच देखने स्टेडियम पहुंचीं जहां दोनों की नजरें पहली बार एक दूसरे से टकराई थीं।

इसके बाद दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई जो शादी तक पहुंची। इस कपल के दो बच्चे भी हैं।

बात करें हरभजन की वाइफ की तो वे बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। हरभजन की वाइफ का नाम गीता बसरा है।

गीता और हरभजन सिंह की शादी 29 अक्टूबर 2015 में हुई थी। इस कपल के दो बच्चे हैं।

2007 के टी20 विश्व कप में जीत के बाद से ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी।

गीता कुछ बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं मगर ज्यादा सफलता हासिल नहीं कर सकीं।

गीता ने इमरान हाशमी जैसे स्टार एक्टर के साथ भी काम किया है।

