By Mohit
PUBLISHED Nov 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
नवजोत सिंह सिद्धू की बहू की तस्वीरें
पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह के बेटे करन सिंह की लाइफ पार्टनर इनायत रंधावा हैं।
इनायत रंधावा
Source: Insta
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव इनायत अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
Source: Insta
इनायत बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं। लुक्स के मामले में वे बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती नजर आती हैं।
देती हैं टक्कर
Source: Insta
इनायत के इंस्टाग्राम अकाउंट पर नजर डालने पर पता चलता है कि उन्हें घूमने-फिरने का काफी शौक है।
Source: Insta
घूमने की शौकीन
सिद्धू के बेटे पेशे से वकील हैं। ऐसे में उन्हें जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ के इस शौक को पूरा जरूर करते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करने वाली इनायत पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है चाहे वो एथनिक हो या वेस्टर्न।
बेमिसाल लगता है
Source: Insta
फिटनेस के मामले में भी नवजोत की बहू काफी आगे नजर आती हैं। ऐसा हो भी क्यों न वे हर दिन वर्कआउट जो करती हैं।
काफी एक्टिव
Source: Insta
इनायत के पिता आर्मी में सेवाएं दे चुके हैं। वहीं करण की बात करें तो उन्होंने लंदन से लॉ में मास्टर डिग्री की है।
आर्मी ऑफिसर की बेटी
Source: Insta
आपको बता दें कि करन और इनायत साल 2023 में शादी के बंधन में बंधे थे। तस्वीरों में दोनों का बॉन्ड साफ नजर आता है।
लव बॉन्ड
Source: Insta
भारतीय क्रिकेटर को मिला DSP का पद
Click Here