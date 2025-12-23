By Mohit
PUBLISHED Dec 23, 2025

धोनी की वाइफ के देसी अंदाज, तस्वीरें

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं।

पूर्व कप्तान

Source: Insta

धोनी की वाइफ का नाम साक्षी है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

खूबसूरत और ग्लैमरस

Source: Insta

साक्षी फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। वेस्टर्न ही नहीं वे एथनिक पहनना भी काफी पसंद करती हैं।

एथनिक लवर

Source: Insta

धोनी की वाइफ के देसी लुक बेमिसाल हैं। लहंगा हो या साड़ी हर आउटफिट में उनकी फिटनेस भी देखते ही बनती है।

देसी लुक

Source: Insta

साक्षी और धोनी ने साल 2010 में शादी कर ली थी। साक्षी ने साल 2015 में जीवा को जन्म दिया था।

2010 में शादी

Source: Insta

धोनी का झारखंड के रांची स्थित रिंग रोड पर आलीशान फॉर्म हाउस है। धोनी परिवार के साथ यहीं रहते हैं।

लग्जरी लाइफ

Source: Insta

धोनी अक्सर वाइफ और बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने भी निकल पड़ते हैं

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

साक्षी और जीवा अक्सर स्टेडियम पहुंचकर धोनी और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आते रहते हैं।

जमकर चीयर

Source: Insta

