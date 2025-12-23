By Mohit
धोनी की वाइफ के देसी अंदाज, तस्वीरें
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान
एमएस
धोनी शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं।
पूर्व कप्तान
धोनी की
वाइफ
का नाम साक्षी है और वे बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
खूबसूरत और
ग्लैमरस
साक्षी
फैशन
ट्रेंड
को अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
वेस्टर्न
ही नहीं वे
एथनिक
पहनना भी काफी पसंद करती हैं।
एथनिक लवर
धोनी की
वाइफ
के देसी लुक बेमिसाल हैं। लहंगा हो या साड़ी हर
आउटफिट
में उनकी
फिटनेस
भी देखते ही बनती है।
देसी लुक
साक्षी और धोनी ने साल 2010 में शादी कर ली थी। साक्षी ने साल 2015 में
जीवा
को जन्म दिया था।
2010 में शादी
धोनी का
झारखंड
के
रांची
स्थित रिंग रोड पर आलीशान
फॉर्म
हाउस है। धोनी परिवार के साथ यहीं रहते हैं।
लग्जरी लाइफ
धोनी
अक्सर
वाइफ
और बच्चों संग अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने भी निकल पड़ते
हैं
।
फुर्सत मिलते ही
साक्षी और
जीवा
अक्सर
स्टेडियम पहुंचकर धोनी और उनकी टीम को जमकर
चीयर
करते हुए नजर आते रहते हैं।
जमकर चीयर
IPL
में सबसे अधिक रन वाले 8
एक्टिव
इंडियन
