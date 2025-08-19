By Mohit
इरफान के परिवार को 10 तस्वीरों में देखिए

पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद बतौर कमेंटटेटर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। वे अपनी बेबाक राय रखने से पीछे नहीं हटते हैं।

अलग पहचान

इरफान अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी सुर्खियों में रहते हैं। आज हम आपको इरफान के परिवार से मिलवा रहे हैं।

परिवार से मिलिए

इरफान की वाइफ का नाम सफा बेग है जो कि बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

ये हैं वाइफ

इरफान और सफा ने साल 2016 में शादी कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शादी से पहले दोनों ने एक-दूसरे को करीब 2 साल डेट भी किया था।

2016 में शादी

शादी के बाद सफा बेग जब-जब इरफान संग दिखीं तो हिजाब से मुंह को छिपाकर रखती थीं।

छिपाकर रखती थीं

शादी के करीब 8 साल तक खुद को पब्लिसिटी से छुपाने के बाद अब सफा कैमरे के सामने आने लगी हैं।

8 साल बाद

रिपोर्ट्स के मुताबिक सफा सऊदी अरब के एक बिजनेसमैन की बेटी हैं और मॉडल रह चुकी हैं।

बिजनेसमैन की बेटी

इरफान पठान दो बच्चों के पिता हैं। सफा ने 2016 में पहले बेटे को तो दूसरे बेटे को 2021 में जन्म दिया था।

दो बच्चे

इरफान के बड़े बेटे का नाम इमरान पठान है तो छोटे बेटे का नाम सुलेमान है।

बच्चों के नाम

