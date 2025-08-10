By Mohit
अजीत अगरकर का परिवार तस्वीरों में देखिए

पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और बीसीसीआई के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर शादीशुदा हैं।

शादीशुदा हैं अजीत

अगरकर ने मुस्लिम लड़की को दिल दिया और धर्म की दीवार को तोड़कर शादी भी रचाई।

धर्म की दीवार

अजीत अगरकर और फातिमा की शादी 9 फरवरी 2002 को हुई थी।

2002 में शादी

पूर्व गेंदबाज की वाइफ का नाम फातिमा गदियाली है जो कि काफी खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

बेहद ग्लैमरस

फातिमा अक्सर क्रिकेट मैच देखने भाई संग मैदान आया करती थीं। इसी दौरान उनकी मुलाकात अजीत से हुई थी।

ऐसे हुई मुलाकात

पहले दोस्ती हुई और फिर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया था।

प्यार हो गया

अजीत अगरकर और फातिमा एक बेटे के माता-पिता हैं। बेटे का नाम राज है।

एक बेटा भी है

अगरकर की वाइफ के पेशे की बात करें तो वे एजुकेटर हैं। फातिमा 'अगरकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस' की चेयरपर्सन भी हैं। 

क्या करती हैं फातिमा?

अगरकर के इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं।

अगरकर का करियर

