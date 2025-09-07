By Mohit
PUBLISHED Sep 7, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

धोनी की बेटी जीवा की 10 तस्वीरें

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता हैं।

एक बेटी

Source: Insta

धोनी की वाइफ का नाम साक्षी है तो बेटी का नाम जीवा है। जीवा का जन्म 2015 में हुआ था।

2015 में जन्म

Source: Insta

धोनी की गिनती दुनिया के टॉप अमीर क्रिकेटर्स होती है लिहाजा वे अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।

लग्जरी लाइफ

Source: Insta

धोनी का झारखंड के रांची में आलीशान फॉर्म हाउस है जिसमें वे फैमिली संग रहते हैं।

आलीशान फॉर्म हाउस

Source: Insta

धोनी अक्सर फॉर्म हाउस में बेटी संग बाइक की सवारी करते हैं तो जानवरों संग भी काफी मस्ती करते हैं।

करते हैं मस्ती

Source: Insta

एमएस धोनी की बेटी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पिता और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।

आईपीएल के दौरान

Source: Insta

धोनी को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बेटी को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने ले जाते हैं।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

जीवा का इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है जिसपर साक्षी नई-नई तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं।

इंस्टा पर अकाउंट

Source: Insta

धोनी ने फॉर्म हाउस में कई सारे डॉग्स रखे हुए हैं। जीवा अक्सर डॉग्स के साथ भी खेलना पसंद करती हैं।

डॉग लवर

Source: Insta

धोनी की इकलौती लाडली बचपन में कुछ इस तरह दिखती थीं।

बचपन में ऐसी दिखती थीं

Source: Insta

युवराज की बहन एथनिक में लगती हैं बेहद खूबसूरत

 Click Here