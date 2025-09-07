By Mohit
PUBLISHED Sep 7, 2025
धोनी की बेटी जीवा की 10 तस्वीरें
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता हैं।
एक बेटी
Source: Insta
धोनी की वाइफ का नाम साक्षी है तो बेटी का नाम जीवा है। जीवा का जन्म 2015 में हुआ था।
2015 में जन्म
Source: Insta
धोनी की गिनती दुनिया के टॉप अमीर क्रिकेटर्स होती है लिहाजा वे अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ मुहैया करवाते हैं।
लग्जरी लाइफ
Source: Insta
धोनी का झारखंड के रांची में आलीशान फॉर्म हाउस है जिसमें वे फैमिली संग रहते हैं।
आलीशान फॉर्म हाउस
Source: Insta
धोनी अक्सर फॉर्म हाउस में बेटी संग बाइक की सवारी करते हैं तो जानवरों संग भी काफी मस्ती करते हैं।
करते हैं मस्ती
Source: Insta
एमएस धोनी की बेटी अक्सर स्टेडियम पहुंचकर पिता और उनकी टीम को जमकर चीयर करते हुए नजर आती रही हैं।
आईपीएल के दौरान
Source: Insta
धोनी को जब भी फुर्सत मिलती है तो वे वाइफ और बेटी को अलग-अलग जगहों पर घूमाने-फिराने ले जाते हैं।
फुर्सत मिलते ही
Source: Insta
जीवा का इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है जिसपर साक्षी नई-नई तस्वीरें अपलोड करती रहती हैं।
इंस्टा पर अकाउंट
Source: Insta
धोनी ने फॉर्म हाउस में कई सारे डॉग्स रखे हुए हैं। जीवा अक्सर डॉग्स के साथ भी खेलना पसंद करती हैं।
डॉग लवर
Source: Insta
धोनी की इकलौती लाडली बचपन में कुछ इस तरह दिखती थीं।
बचपन में ऐसी दिखती थीं
Source: Insta
