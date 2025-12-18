By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025
युवराज की सिस्टर की लेटेस्ट तस्वीरें
पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की सौतेली बहन
एमी
बुंदेल
बला की खूबसूरत और
ग्लैमरस
हैं।
बला की खूबसूरत
Source: Insta
एमी
सोशल
मीडिया पर खूब
एक्टिव
हैं। वे अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर लगातार तस्वीरें और
वीडियोज
शेयर करती रहती हैं।
खूब
एक्टिव
Source: Insta
एमी
पैडल
स्पोर्ट्स
में
एक्टिव
हैं। इस खेल को टेनिस और
स्क्वैश
का मिश्रण माना जाता है।
स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी
Source: Insta
एमी
इसी साल अगस्त में एशिया
पैसिफिक
पैडल
कप में खेलती नजर आई थीं।
अगस्त में बड़ी उपलब्धि
Source: Insta
एमी
की
लेटेस्ट
सोशल
मीडिया पोस्ट पर नजर डाले तो वे हमेशा की तरह ही खूबसूरत नजर आ रही हैं।
हमेशा की तरह
Source: Insta
फिटनेस
के मामले में भी
एमी
काफी हैं। ऐसा हो भी क्यों ने
स्पोर्ट्स
एक्टिविटी
के अलावा वे
जिम
में जमकर मेहनत भी करती हैं।
बेहद फिट
Source: Insta
ब्लू
कलर
की इस
एथनिक
ड्रेस
में
एमी
सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।
एथनिक लुक
Source: Insta
ये तस्वीर
आईपीटी
ग्रैंडस्लैम
मुंबई
इवेंट
की हैं। इसमें
एमी
रनर-अप
रहीं।
रनर-अप
रहीं
Source: Insta
चेहरे पर
क्यूट
स्माइल
एमी
के
लुक्स
में चार चांद लगाते हैं। वे
फैशन
ट्रेंड
को काफी अच्छे से
फॉलो
करना जानती हैं।
क्यूट स्माइल
Source: Insta
