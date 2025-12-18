By Mohit
PUBLISHED Dec 18, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

युवराज की सिस्टर की लेटेस्ट तस्वीरें

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की सौतेली बहन एमी बुंदेल बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

बला की खूबसूरत

Source: Insta

एमी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव हैं। वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगातार तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं।

खूब एक्टिव 

Source: Insta

एमी पैडल स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं। इस खेल को टेनिस और स्क्वैश का मिश्रण माना जाता है।

स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी

Source: Insta

एमी इसी साल अगस्त में एशिया पैसिफिक पैडल कप में खेलती नजर आई थीं।

अगस्त में बड़ी उपलब्धि

Source: Insta

एमी की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर डाले तो वे हमेशा की तरह ही खूबसूरत नजर आ रही हैं।

हमेशा की तरह

Source: Insta

फिटनेस के मामले में भी एमी काफी हैं। ऐसा हो भी क्यों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा वे जिम में जमकर मेहनत भी करती हैं।

बेहद फिट

Source: Insta

ब्लू कलर की इस एथनिक ड्रेस में एमी सही मायनों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं।

एथनिक लुक

Source: Insta

ये तस्वीर आईपीटी ग्रैंडस्लैम मुंबई इवेंट की हैं। इसमें एमी रनर-अप रहीं।

रनर-अप रहीं

Source: Insta

चेहरे पर क्यूट स्माइल एमी के लुक्स में चार चांद लगाते हैं। वे फैशन ट्रेंड को काफी अच्छे से फॉलो करना जानती हैं।

क्यूट स्माइल

Source: Insta

IPL ऑक्शन के बाद कुछ ऐसी है RCB टीम

 Click Here