By Mohit
PUBLISHED August 18, 2025
Cricket
पूर्व क्रिकेटर की वाइफ रही हैं क्रिकेटर
पूर्व इंडियन क्रिकेटर केदार जाधव की वाइफ भी क्रिकेटर रह चुकी हैं। आइए इस क्रिकेटर की वाइफ से मिलते हैं।
केदार जाधव की वाइफ का नाम स्नेहल जाधव है। कपल ने 25 जून 2011 में शादी कर ली थी।
जाधव की वाइफ महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेल चुकी हैं।
स्नेहल ने मुंबई के श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय (SNDT) से पढ़ाई की हुई है।
कपल को घूमना-फिरना काफी पसंद है। वे अब तक कई इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर केदार संग जा चुकी हैं।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर अक्सर अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं।
स्नेहल एक बेटी की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं।
आपको बता दें कि केदार ने 73 वनडे मैच, 9 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 95 आईपीएल मैच खेले हैं।
वनडे में 42.09 की औसत से 1389 रन तो टी-20 में 20.33 की औसत से 122 रन बनाए। वहीं आईपीएल में 22.37 की औसत से 1208 रन अपने नाम किए।
