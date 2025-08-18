By Mohit
PUBLISHED August 18, 2025

 Cricket

पूर्व क्रिकेटर की वाइफ रही हैं क्रिकेटर

पूर्व इंडियन क्रिकेटर केदार जाधव की वाइफ भी क्रिकेटर रह चुकी हैं। आइए इस क्रिकेटर की वाइफ से मिलते हैं।

आइए मिलते हैं

केदार जाधव की वाइफ का नाम  स्नेहल जाधव है। कपल ने 25 जून 2011 में शादी कर ली थी।

स्नेहल है नाम

जाधव की वाइफ महाराष्ट्र के लिए क्रिकेट खेल चुकी हैं।

महाराष्ट्र के लिए

स्नेहल ने मुंबई के श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय (SNDT) से पढ़ाई की हुई है।

एजुकेशन

कपल को घूमना-फिरना काफी पसंद है। वे अब तक कई इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर केदार संग जा चुकी हैं।   

घूमना पसंद

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अक्सर अपनी वाइफ के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं।

शेयर करते हैं

स्नेहल एक बेटी की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं।

एक बेटी की मां

आपको बता दें कि केदार ने 73 वनडे मैच, 9 टी-20 इंटरनेशनल मैच और 95 आईपीएल मैच खेले हैं। 

करियर ऐसा

वनडे में 42.09 की औसत से 1389 रन तो टी-20 में 20.33 की औसत से 122 रन बनाए। वहीं आईपीएल में 22.37 की औसत से 1208 रन अपने नाम किए।

इतने रन

