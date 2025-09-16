सूर्यकुमार

ने साल 2023 में शो ‘

ब्रेकफास्ट

विद

चैंपियंस

’

में

बताया था कि

'

साल 2014 में जब

केकेआर

में शामिल हुआ था तो

गौती

भाई ने ‘

SKY’

बुलाना शुरू किया था।

'