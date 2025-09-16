By Mohit
किसने सूर्यकुमार को दिया था 'SKY' नाम?
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान
सूर्यकुमार
यादव ने 31 साल की उम्र में इंटरनेशनल
डेब्यू
किया और लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं।
सफलता हासिल कर रहे
Source: Insta
सूर्यकुमार
यादव को
फैन्स
'
SKY'
नाम से भी जानते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी भी उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं।
प्यार से पुकारते हैं
Source: Insta
क्रिकेट
फैन्स
के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिरकार
सूर्यकुमार
यादव को
'SKY'
नाम किसने दिया
?
किसने दिया ये नाम?
Source: Insta
सूर्यकुमार
यादव को ये
निक
नेम
टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दिया था। इस बात का खुलासा खुद
सूर्यकुमार
ने किया था।
गौतम गंभीर
Source: Insta
सूर्यकुमार
ने साल 2023 में शो ‘
ब्रेकफास्ट
विद
चैंपियंस
’
में
बताया था कि
'
साल 2014 में जब
केकेआर
में शामिल हुआ था तो
गौती
भाई ने ‘
SKY’
बुलाना शुरू किया था।
'
2014 में पहली बार
Source: Insta
सूर्या
के मुताबिक गौतम ने उन्हें कई बार ‘
SKY’
के
नाम
से पुकारा था मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।
शुरुआत में ध्यान नहीं दिया
Source: Insta
इंटरव्यू में सूर्या ने बताया था कि '
जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि
'
मैं तुम्हें ही बुला रहा हूं। अपने नाम की शुरुआत तो
देखो
।
'
नाम की शुरुआत
Source: Insta
इसके बाद सूर्यकुमार
का ध्यान तुरंत अपने नाम के शुरुआती तीन
अल्फाबेट्स
पर गया और उन्हें तुरंत अंदाजा हुआ।
शुरुआती
अल्फाबेट्स
Source: Insta
आपको बता दें कि
सूर्यकुमार
अबतक
1
टेस्ट
मैच, 37
वनडे
मैच, 85 टी-20 मैच और 166
आईपीएल
मैच खेल चुके हैं।
करियर ऐसा
Source: Insta
टेस्ट
में 8 रन,
वनडे
में 773 रन, टी-20 में 2652 रन और
आईपीएल
में 4311 रन बना चुके हैं।
कुल इतने रन
Source: Insta
