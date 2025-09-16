By Mohit
किसने सूर्यकुमार को दिया था 'SKY' नाम?

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 31 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू किया और लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं।

सूर्यकुमार यादव को फैन्स 'SKY' नाम से भी जानते हैं। टीम इंडिया के खिलाड़ी भी उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं।

क्रिकेट फैन्स के मन में ये सवाल जरूर होगा कि आखिरकार सूर्यकुमार यादव को 'SKY' नाम किसने दिया?

सूर्यकुमार यादव को ये निक नेम टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ बल्लेबाज गौतम गंभीर ने दिया था। इस बात का खुलासा खुद सूर्यकुमार ने किया था।

सूर्यकुमार ने साल 2023 में शो ‘ब्रेकफास्ट विद चैंपियंसमें बताया था कि 'साल 2014 में जब केकेआर में शामिल हुआ था तो गौती भाई ने ‘SKY’ बुलाना शुरू किया था।'

सूर्या के मुताबिक गौतम ने उन्हें कई बार ‘SKY’ के नाम से पुकारा था मगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

इंटरव्यू में सूर्या ने बताया था कि 'जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि 'मैं तुम्हें ही बुला रहा हूं। अपने नाम की शुरुआत तो देखो'

इसके बाद सूर्यकुमार का ध्यान तुरंत अपने नाम के शुरुआती तीन अल्फाबेट्स पर गया और उन्हें तुरंत अंदाजा हुआ।

आपको बता दें कि सूर्यकुमार अबतक 1 टेस्ट मैच, 37 वनडे मैच, 85 टी-20 मैच और 166 आईपीएल मैच खेल चुके हैं।

टेस्ट में 8 रन, वनडे में 773 रन, टी-20 में 2652 रन और आईपीएल में 4311 रन बना चुके हैं।

