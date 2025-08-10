By Mohit
अनाया बांगड़ का राखी सेलिब्रेशन
पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे आर्यन ने जेंडर चेंज के बाद अपनी अलग पहचान बना ली है।
अलग पहचान
आर्यन ने अपना नाम अनाया कर लिया। जेंडर चेंज के बाद उनके लुक्स में भी काफी बदलाव हुए हैं।
काफी बदलाव
रक्षाबंधन के मौके पर लड़के से लड़की बने पूर्व क्रिकेटर के बेटे ने भाई को राखी बांधी।
भाई को राखी
लाल कलर का सूट, खुले बाल और चेहरे पर स्माइल अनाया की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे।
खूबसूरत लगीं
छोटे भाई को राखी बांधते वक्त अनाया ने जमकर मस्ती भी की। दोनों का स्पेशल बॉन्ड तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है।
जमकर मस्ती
आपको बता दें कि जेंडर चेंज के बाद ये पहला मौका था जब अनाया ने भाई को राखी बांधी।
पहली राखी
तस्वीरों के कैप्शन में अनाया ने लिखा 'ये त्योहार सिर्फ राखी बांधना ही नहीं, बल्कि सालों का प्यार, हंसी-मजाक और भाई-बहनों की अंतहीन नोक-झोंक से जुड़ा है।'
कैप्शन
आपको बता दें कि आर्यन उर्फ अनाया ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए जेंडर चेंज करवाया है।
थेरेपी के जरिए
अनाया काफी समय तक इंग्लैंड के मैनचेस्टर में थीं। इस दौरान उन्होंने काफी समय तक वहीं पर ट्रीटमेंट करवाया।
काफी समय तक
आपको बता दें कि आर्यन उर्फ अनाया मुशीर खान, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल जैसे कुछ जाने-माने क्रिकेटरों के साथ खेल चुके हैं।
खेल चुकी हैं
