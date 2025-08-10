By Mohit
अनाया बांगड़ का राखी सेलिब्रेशन

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगड़ के बेटे आर्यन ने जेंडर चेंज के बाद अपनी अलग पहचान बना ली है।

अलग पहचान

Source: Anayabangar/Insta

आर्यन ने अपना नाम अनाया कर लिया। जेंडर चेंज के बाद उनके लुक्स में भी काफी बदलाव हुए हैं।

काफी बदलाव

Source: Anayabangar/Insta

रक्षाबंधन के मौके पर लड़के से लड़की बने पूर्व क्रिकेटर के बेटे ने भाई को राखी बांधी।

भाई को राखी

Source: Anayabangar/Insta

लाल कलर का सूट, खुले बाल और चेहरे पर स्माइल अनाया की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे।

खूबसूरत लगीं

Source: Anayabangar/Insta

छोटे भाई को राखी बांधते वक्त अनाया ने जमकर मस्ती भी की। दोनों का स्पेशल बॉन्ड तस्वीरों में साफ नजर भी आ रहा है।

जमकर मस्ती

Source: Anayabangar/Insta

आपको बता दें कि जेंडर चेंज के बाद ये पहला मौका था जब अनाया ने भाई को राखी बांधी।

पहली राखी

Source: Anayabangar/Insta

तस्वीरों के कैप्शन में अनाया ने लिखा 'ये त्योहार सिर्फ राखी बांधना ही नहीं, बल्कि सालों का प्यार, हंसी-मजाक और भाई-बहनों की अंतहीन नोक-झोंक से जुड़ा है।'

कैप्शन

Source: Anayabangar/Insta

आपको बता दें कि आर्यन उर्फ अनाया ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के जरिए जेंडर चेंज करवाया है।

थेरेपी के जरिए

Source: Anayabangar/Insta

अनाया काफी समय तक इंग्लैंड के मैनचेस्टर में थीं। इस दौरान उन्होंने काफी समय तक वहीं पर ट्रीटमेंट करवाया।

काफी समय तक

Source: Anayabangar/Insta

आपको बता दें कि आर्यन उर्फ अनाया मुशीर खान, सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल जैसे कुछ जाने-माने क्रिकेटरों के साथ खेल चुके हैं।

खेल चुकी हैं

Source: Anayabangar/Insta

