By Mohit
PUBLISHED Sep 8, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

अनाया बांगर का ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे आर्यन जेंडर में बदलाव के बाद से ही लगातार चर्चा में हैं।

जेंडर में बदलाव

Photo: Anayabangar/Insta

वे हार्मोन थेरेपी कर आर्यन से अनाया बन चुकी हैं और अपनी इस नई पहचान को काफी एन्जॉय भी कर रही हैं।

नई पहचान

Photo: Anayabangar/Insta

अनाया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।

काफी एक्टिव

Photo: Anayabangar/Insta

अनाया ने एकबार फिर एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है।

वीडियो शेयर किया

Video: Anayabangar/Insta

नीली कलर की इस वन पीस ड्रेस में अनाया का बोल्ड अंदाज देखने लायक है।

बोल्ड अंदाज

Photo: Anayabangar/Insta

खुले बाल, हल्का मेकअप और टैटू उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।

चार चांद लगा रहे

Photo: Anayabangar/Insta

अनाया ने एकबार फिर साबित कर दिया कि फैशन के मामले में वे बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।

दे रहीं टक्कर

Photo: Anayabangar/Insta

दरअसल अनाया अमेजन एमएक्स प्लेयर के शो ‘राइज एंड फॉल’ में हिस्सा ले रही हैं।

शो का हिस्सा

Photo: Anayabangar/Insta

अनाया ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा - 'क्रिकेट में फॉल के साथ राइज भी किया है, और यहां भी (शो में) करूंगी।'

कैप्शन में ये लिखा

Photo: Anayabangar/Insta

