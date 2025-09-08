By Mohit
अनाया बांगर का ग्लैमरस अंदाज, तस्वीरें
पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे आर्यन जेंडर में बदलाव के बाद से ही लगातार चर्चा में हैं।
जेंडर में बदलाव
Photo: Anayabangar/Insta
वे हार्मोन थेरेपी कर आर्यन से अनाया बन चुकी हैं और अपनी इस नई पहचान को काफी एन्जॉय भी कर रही हैं।
नई पहचान
Photo: Anayabangar/Insta
अनाया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और लगातार अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैन्स के साथ शेयर करती रहती हैं।
काफी एक्टिव
Photo: Anayabangar/Insta
अनाया ने एकबार फिर एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है।
वीडियो शेयर किया
Video: Anayabangar/Insta
नीली कलर की इस वन पीस ड्रेस में अनाया का बोल्ड अंदाज देखने लायक है।
बोल्ड अंदाज
Photo: Anayabangar/Insta
खुले बाल, हल्का मेकअप और टैटू उनके लुक में चार चांद लगा रहे हैं।
चार चांद लगा रहे
Photo: Anayabangar/Insta
अनाया ने एकबार फिर साबित कर दिया कि फैशन के मामले में वे बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल को टक्कर देती हैं।
दे रहीं टक्कर
Photo: Anayabangar/Insta
दरअसल अनाया अमेजन एमएक्स प्लेयर के शो ‘राइज एंड फॉल’ में हिस्सा ले रही हैं।
शो का हिस्सा
Photo: Anayabangar/Insta
अनाया ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा - 'क्रिकेट में फॉल के साथ राइज भी किया है, और यहां भी (शो में) करूंगी।'
कैप्शन में ये लिखा
Photo: Anayabangar/Insta
