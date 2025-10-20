By Mohit
शराब का कारोबार करती है पोंटिंग की वाइफ
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
रिकी पोंटिंग की वाइफ का नाम रियाना जेनिफर कैंटर (Riana Jennifer Cantor) है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।
कपल ने साल 2002 में शादी कर ली थी। इस कपल के तीन बच्चे भी हैं।
क्रिकेट कोचिंग के अलावा रिकी का शराब का कारोबार है जिसमें रियाना भी खूब मदद करती हैं।
रिकी पोंटिंग की वाइफ पेशे से वकील हैं। घर और वर्क लाइफ को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं।
पूर्व कप्तान अक्सर वाइफ संग बिताए रोमांटिक लम्हों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं।
लव स्टोरी की बात करें तो रियाना मेलबर्न में स्टेडियम में मैच देखने भाई संग पहुची थीं। इस दौरान रिकी की नजर रियाना पर पड़ी और देखते ही दिल दे बैठे थे।
दरअसल वे मैच के दौरान ब्रेक के टाइम अपने परिवार से मिल रहे थे तभी रियाना पर उनकी नजर पड़ी थी। कुछ ही दिन बाद वे उनसे मिलने यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे।
पहली मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। यहां तक रियाना रिकी संग विदेश दौरे पर भी जाने लगी थीं।
रियाना दो बेटियों और एक बेटे की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं।
