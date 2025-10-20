By Mohit
PUBLISHED Oct 20, 2025

 Cricket

शराब का कारोबार करती है पोंटिंग की वाइफ

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

काफी चर्चा में रहते हैं

Source: Insta

रिकी पोंटिंग की वाइफ का नाम रियाना जेनिफर कैंटर (Riana Jennifer Cantor) है और वे बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

बेहद ग्लैमरस

Source: Insta

कपल ने साल 2002 में शादी कर ली थी। इस कपल के तीन बच्चे भी हैं।

तीन बच्चे भी हैं

Source: Insta

क्रिकेट कोचिंग के अलावा रिकी का शराब का कारोबार है जिसमें रियाना भी खूब मदद करती हैं।

खूब मदद

Source: Insta

रिकी पोंटिंग की वाइफ पेशे से वकील हैं। घर और वर्क लाइफ को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं।

अच्छे से मैनेज

Source: Insta

पूर्व कप्तान अक्सर वाइफ संग बिताए रोमांटिक लम्हों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं।

करते हैं शेयर

Source: Insta

लव स्टोरी की बात करें तो रियाना मेलबर्न में स्टेडियम में मैच देखने भाई संग पहुची थीं। इस दौरान रिकी की नजर रियाना पर पड़ी और देखते ही दिल दे बैठे थे।

दिल दे बैठे थे

Source: Insta

दरअसल वे मैच के दौरान ब्रेक के टाइम अपने परिवार से मिल रहे थे तभी रियाना पर उनकी नजर पड़ी थी। कुछ ही दिन बाद वे उनसे मिलने यूनिवर्सिटी पहुंच गए  थे।

ब्रेक के दौरान

Source: Insta

पहली मुलाकात के बाद ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। यहां तक रियाना रिकी संग विदेश दौरे पर भी जाने लगी थीं।

करने लगे थे डेट

Source: Insta

रियाना दो बेटियों और एक बेटे की मां हैं मगर फिटनेस के मामले में काफी आगे नजर आती हैं।

बेहद फिट हैं

Source: Insta

