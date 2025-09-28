By Mohit
ये हैं पूर्व दिग्गज क्रिकेटर की बेटी

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल बेवन ने अपने करियर में 18 टेस्ट मैच और 232 वनडे मैच खेले। बेवन अब 55 साल के हो चुके हैं।

खेले इतने मैच

माइकल बेवन दो बेटियों के पिता हैं। आज हम आपको पूर्व क्रिकेटर की बेटी लिव से मिलवा रहे हैं

दो बेटियों के पिता

लिव बेवन पेशे से सिंगर हैं। वे कई म्यूजिक शो में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं।

पेशे से सिंगर

लिव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं तो वहीं उनका Youtube पर चैनल भी है।

काफी एक्टिव

पूर्व क्रिकेटर की बेटी Gaege Gibson संग रिलेशनशिप में हैं। ये कपल बीते चार साल से एक-दूसरे को डेट कर रहा है।

रिलेशनशिप में हैं

लिव अक्सर Gaege Gibson संग बिताए रोमांटिक लम्हों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।

स्पेशल बॉन्ड

लिव ब्वॉयफ्रेंड संग दुनिया की अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ती हैं। वे जापान ट्रिप को सबसे यादगार मानती हैं।

सबसे यादगार

माइकल बेवन की बेटी लुक्स और फैशन के मामले में हर किसी टक्कर देती हैं। वे फिटनेस के मामले में भी आगे हैं।

देती हैं टक्कर

लिव बेवन को इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। वे अक्सर बोल्ड तस्वीरें शेयर करने से भी पीछे नहीं हटती हैं।

इतने फॉलोअर्स

