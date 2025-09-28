By Mohit
PUBLISHED Sep 28, 2025
Cricket
ये हैं पूर्व दिग्गज क्रिकेटर की बेटी
पूर्व
ऑस्ट्रेलियाई
क्रिकेटर
माइकल
बेवन
ने अपने
करियर
में
18
टेस्ट
मैच और 232
वनडे
मैच खेले।
बेवन
अब 55 साल के हो चुके हैं।
खेले इतने मैच
माइकल
बेवन
दो बेटियों के पिता हैं। आज हम आपको पूर्व क्रिकेटर की बेटी
लिव
से मिलवा रहे हैं
दो बेटियों के पिता
लिव बेवन पेशे से सिंगर हैं। वे कई म्यूजिक शो में अपनी आवाज का जादू बिखेर चुकी हैं।
पेशे से सिंगर
लिव
सोशल
मीडिया पर काफी
एक्टिव
रहती हैं तो वहीं उनका
Youtube
पर चैनल भी है।
काफी
एक्टिव
पूर्व क्रिकेटर की बेटी
Gaege
Gibson
संग
रिलेशनशिप
में हैं। ये
कपल
बीते चार साल से एक-दूसरे को
डेट
कर रहा है।
रिलेशनशिप में हैं
लिव
अक्सर
Gaege
Gibson
संग बिताए
रोमांटिक
लम्हों को अपने
इंस्टाग्राम
अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं।
स्पेशल बॉन्ड
लिव ब्वॉयफ्रेंड संग दुनिया की अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ती हैं। वे जापान ट्रिप को सबसे यादगार मानती हैं।
सबसे यादगार
माइकल
बेवन
की बेटी
लुक्स
और
फैशन
के मामले में हर किसी टक्कर देती हैं। वे
फिटनेस
के मामले में भी आगे हैं।
देती हैं टक्कर
लिव
बेवन
को
इंस्टाग्राम
पर 2 लाख से ज्यादा
यूजर्स
फॉलो
करते हैं। वे
अक्सर
बोल्ड
तस्वीरें शेयर करने से भी पीछे नहीं हटती हैं।
इतने फॉलोअर्स
