ये हैं पूर्व दिग्गज क्रिकेटर की बेटी

पूर्व

ऑस्ट्रेलियाई

क्रिकेटर

माइकल

बेवन

ने अपने

करियर

में

18

टेस्ट

मैच और 232

वनडे

मैच खेले।

बेवन

अब 55 साल के हो चुके हैं।