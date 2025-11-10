By Mohit
PUBLISHED Nov 10, 2025
Cricket
ये हैं मैथ्यू हेडन की बेहद खूबसूरत बेटी
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मैथ्यू हेडन की बेटी ग्रेस बेहद ही बोल्ड और ग्लैमरस हैं।
हेडन की बेटी
Source: Insta
ग्रेस अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोज इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करती रहती हैं जिनमें उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है।
करती हैं शेयर
Source: Insta
सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाली ग्रेस पेशे से स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और मॉडल हैं।
प्रेजेंटर और मॉडल
Source: Insta
पूर्व दिग्गज क्रिकेटर की बेटी फिटनेस के मामले में भी काफी आगे नजर आती हैं।
काफी आगे
Source: Insta
ग्रेस दुनिया की अलग-अलग टी-20 लीग में काम कर चुकी हैं। आईपीएल के बीते कई सीजन में भी वे अपने हुस्न का जलवा बिखेर चुकी हैं।
हुस्न का जलवा
Source: Insta
मैदान पर खिलाड़ियों संग चुलबुले अंदाज में बातचीत कर दर्शकों का बखूबी मनोरंजन करना जानती हैं।
बखूबी मनोरंजन
Source: Insta
ग्रेस को घूमने-फिरने का काफी शौक है। उन्हें जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे घूमने-फिरने निकल पड़ती हैं।
फुर्सत मिलती है
Source: Insta
मैथ्यू हेडन की बेटी रिलेशनशिप में हैं। वे अक्सर फुर्सत मिलने पर समुद्र किनारे ब्वॉयफ्रेंड संग समय व्यतीत करती हैं।
समुद्र किनारे
Source: Insta
ग्रेस की कमाई करोड़ों में है लिहाजा वे बेहद ही लग्जरी लाइफ जीती हैं।
लग्जरी लाइफ
Source: Insta
फैशन ट्रेंड को अच्छे से फॉलो करना जानती हैं। ग्रेस पर हर तरह का आउटफिट बेमिसाल लगता है। बिकिनी में तो वे कहर बरपाती हैं।
फैशन क्वीन
Source: Insta
