By Mohit
PUBLISHED Sep 2, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

माइकल क्लार्क की GF है बेहद हसीन

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल क्लार्क की गर्लफ्रेंड अरेबेला शेरबोर्न बला की खूबसूरत और ग्लैमरस हैं।

अरेबेला शेरबोर्न

Source: Insta

क्लार्क ने कुछ समय पहले ही अरेबेला शेरबोर्न संग अपने रिलेशनशिप का खुलासा फैन्स के साथ किया है।

कुछ समय पहले ही

Source: Insta

अरेबेला और क्लार्क अक्सर अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट एक दूसरे संग बिताए रोमांटिक लम्हों को फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं।

शेयर करते रहते हैं

Source: Insta

तस्वीरों में इस कपल का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है। ऐसा लगता है मानों दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने हैं।

एक-दूसरे के लिए

Source: Insta

क्लार्क को जब भी काम से फुर्सत मिलती है तो वे गर्लफ्रेंड को अलग-अलग जगहों पर घूमाना नहीं भूलते।

फुर्सत मिलते ही

Source: Insta

वहीं अरेबेला शेरबोर्न भी वक्त निकालकर  क्लार्क संग समय व्यतीत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं।

वक्त निकालकर

Source: Insta

आपको बता दें कि माइकल क्लार्क ने साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया की चर्चित मॉडल काइली से शादी की थी।

कर चुके एक शादी

Source: Insta

ये शादी 8 साल तक ही टिक सकी। दोनों ने एक-दूसरे से तलाक ले लिया था।

तलाक हो चुका

Source: Insta

तलाक के बाद क्लार्क की पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल मची। उनका नाम जेड यारब्रॉज संग भी काफी जुड़ा। ऐसी भी खबरें सामने आईं जिसमें ये तक कहा गया कि जेड ने क्लार्क को थप्पड़ मारे।

उथल-पुथल

Source: Insta

बहरहाल क्लार्क इन सब मुश्किलों से आगे बढ़ चुके हैं और अरेबेला संग अपने रिलेशनशिप को खूब एन्जॉय कर रहे हैं।

खूब एन्जॉय

Source: Insta

योगराज सिंह की वाइफ संग 10 PHOTOS

 Click Here