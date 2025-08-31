By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 31, 2025
ODI में सर्वाधिक औसत वाले 5 भारतीय बल्लेबाज, गिल का जलवा, रोहित फिसड्डी, कोहली इस नंबर पर
वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक औसत वाले भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल हैं।
शुभमन गिल
Pic Credit: Social Media
उन्होंने अब तक अपने वनडे करियर में कुल 55 मैच खेले हैं, जिसमें 59.04 की औसत से बल्लेबाजी की है।
59.04 की औसत
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं।
विराट कोहली
Pic Credit: Social Media
विराट कोहली ने अब तक अपने करियर में 302 वनडे मैच खेले हैं और 57.88 की औसत से बल्लेबाजी की है।
57.88 की औसत
Video Credit: Social Media
इस सूची में तीसरे स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं।
महेंद्र सिंह धोनी
Pic Credit: Social Media
धोनी ने अपने वनडे करियर में कुल 347 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 50.23 की औसत से बल्लेबाजी की।
50.23 की औसत
Pic Credit: Social Media
लिस्ट में चौथे स्थान पर केएल राहुल हैं।
केएल राहुल
Pic Credit: Social Media
राहुल ने वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 85 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 49.08 की औसत से बल्लेबाजी की है।
49.08 की औसत
Pic Credit: Social Media
सूची में पांचवे और आखिरी स्थान पर रोहित शर्मा हैं। उन्होंने भारतीय टीम के लिए अब तक 273 मैच खेले हैं, जिसमें 48.76 की औसत से बल्लेबाजी की है।
रोहित शर्मा 5वें स्थान पर
Pic Credit: Social Media
