By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 25, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

लद्दाख के इस गांव के पुरुषों से प्रेग्नेंट होने आती हैं विदेशी महिलाएं

लद्दाख के आर्य वैली नामक गांव के पुरुषों से गर्भवती होने के लिए विदेशी महिलाएं आती हैं।

यहां प्रेग्नेंट होने आती हैं गोरी महिलाएं

जी हां सही पढ़ा आपने। यूरोपीय विदेशी महिलाएं इस गांव के पुरुषों से प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं।

सच्चाई

लद्दाख की आर्य वैली में ब्रोकपा जनजाति के लोग रहते हैं।

ब्रोकपा जनजाति

Pic Credit: Social Media

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की सेना के वंशज हैं।

सिकंदर महान की सेना के वंशज

Pic Credit: Social Media

ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया के बचे हुए आखिरी शुद्ध आर्य हैं।

आखिरी शुद्ध आर्य

Pic Credit: Social Media

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विदेशी महिलाएं सिकंदर महान की सेना के वंशजों की तरह अच्छे कद काठी, त्वचा और सुंदर शारीरिक बनावट वाले औलाद की चाहत से यहां पहुंचती हैं।

इस चाहत से आती हैं महिलाएं

रिपोर्ट्स के अनुसार, विदेशी महिलाएं गांव के पुरुषों से असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं ताकि गर्भधारण हो सके। इसके बदले महिलाएं गांव के पुरुषों को पैसे देती हैं।

गर्भधारण के बदले देती हैं पैसा

इंटरनेट पर इस गांव का प्रचार-प्रसार काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि यहां आने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है।

अधिक संख्या में आ रही हैं महिलाएं

बता दें कि ब्रोकपा जनजाति के लोग अपनी ऊंची कद-काठी, गोरी त्वचा और हल्के रंग की आंखों के साथ-साथ अपनी अनूठी संस्कृति, फूलों से सजे सिर के परिधान और ब्रोक्सकट नामक भाषा के लिए जाने जाते हैं।

ब्रोकपा जनजाति की खास पहचान

Pic Credit: Social Media

