लद्दाख के इस गांव के पुरुषों से प्रेग्नेंट होने आती हैं विदेशी महिलाएं
लद्दाख के आर्य वैली नामक गांव के पुरुषों से गर्भवती होने के लिए विदेशी महिलाएं आती हैं।
यहां प्रेग्नेंट होने आती हैं गोरी महिलाएं
जी हां सही पढ़ा आपने। यूरोपीय विदेशी महिलाएं इस गांव के पुरुषों से प्रेग्नेंट होने के लिए आती हैं।
सच्चाई
लद्दाख की आर्य वैली में ब्रोकपा जनजाति के लोग रहते हैं।
ब्रोकपा जनजाति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान की सेना के वंशज हैं।
सिकंदर महान की सेना के वंशज
ऐसा माना जाता है कि ये दुनिया के बचे हुए आखिरी शुद्ध आर्य हैं।
आखिरी शुद्ध आर्य
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विदेशी महिलाएं सिकंदर महान की सेना के वंशजों की तरह अच्छे कद काठी, त्वचा और सुंदर शारीरिक बनावट वाले औलाद की चाहत से यहां पहुंचती हैं।
इस चाहत से आती हैं महिलाएं
रिपोर्ट्स के अनुसार, विदेशी महिलाएं गांव के पुरुषों से असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं ताकि गर्भधारण हो सके। इसके बदले महिलाएं गांव के पुरुषों को पैसे देती हैं।
गर्भधारण के बदले देती हैं पैसा
इंटरनेट पर इस गांव का प्रचार-प्रसार काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि यहां आने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है।
अधिक संख्या में आ रही हैं महिलाएं
बता दें कि ब्रोकपा जनजाति के लोग अपनी ऊंची कद-काठी, गोरी त्वचा और हल्के रंग की आंखों के साथ-साथ अपनी अनूठी संस्कृति, फूलों से सजे सिर के परिधान और ब्रोक्सकट नामक भाषा के लिए जाने जाते हैं।
ब्रोकपा जनजाति की खास पहचान
