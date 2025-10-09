By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Oct 09, 2025

किसके लिए अपनी जान देने को तैयार हैं जया किशोरी

जानी-मानी कथावाचिका जया किशोरी अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं।

जया किशोरी

वे अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी काम करती हैं।

लोग होते हैं जागरूक 

युवाओं में उनकी अच्छी पहुंच है। ज्यादातर युवा उनकी बात को सुनते समझते और गौर करते हैं।

युवाओं में रीच

जया किशोरी की खास बात यह है कि वे सहज मानवीय भावों प्रेम, प्यार आदि पर भी बात करती हैं।

प्रेम प्यार की भी बातें

जया किशोरी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहा वीडियो

इस वीडियो में वे अपने डिचैटमेंट गेम के बारे में बता रही हैं।

डिटैचमेंट के बारे में बता रहीं

वे वीडियो में कहती हैं कि मेरी डिटैचमेंट गेम बड़ा स्ट्रॉग है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिटैचमेंट का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति, परिणाम या वस्तु से इस तरह दूर हो जाएं जिससे आपका संतुलन ना बिगड़े।

डिटैचमेंट है स्ट्रॉन्ग

जया किशोरी आगे कहती हैं कि अगर मैं आपको प्यार करती हूं तो आपके लिए जान भी दे सकती हू्ं। 

इनके लिए दे सकती हैं जान

लेकिन अगर जरा सा भी इधर-उधर हुआ तो मैं आपको जानने से भी इनकार कर सकती हूं।

जानने से भी कर सकती हैं इनकार

