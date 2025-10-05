By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 05, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
किसके लिए रखा जाता है अहोई अष्टमी व्रत?
हिंदू धर्म में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इसी दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है।
अहोई अष्टमी व्रत
अहोई अष्टमी का दिन दिवाली पूजा से लगभग आठ दिन पहले और करवा चौथ के चार दिन बाद आता है।
कब आता है
करवा चौथ की ही तरह, अहोई अष्टमी का व्रत भी निर्जला रखा जाता है।
निर्जला व्रत
करवा चौथ का व्रत पति की लम्बी आयु के लिए किया जाता है, तो अहोई अष्टमी संतान की लम्बी आयु के लिए रखा जाता है।
लंबी आयु के लिए
उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ इस व्रत को मनाया जाता है। माताएं इस दिन संतान की लंबी उम्र की कामना करती हैं।
कामना
विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को तारों के दर्शन कर उन्हें अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं।
पारण
धार्मिक मान्यता है कि अहोई अष्टमी व्रत करने से संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
फायदा
इस साल यानी 2025 अहोई अष्टमी का व्रत सोमवार, 13 अक्टूबर को पड़ रहा है।
कब है?
निसंतान महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करती हैं।
निसंतान महिलाएं
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
