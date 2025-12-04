By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
घर और दुकान में चोरी से बचने के लिए करें वास्तु के ये उपाय
धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यदि घर या दुकान में बार-बार चोरी हो रही है, तो इसकी एक वजह वास्तु दोष भी हो सकता है।
वास्तु दोष
यदि हम इन जगहों पर वास्तु से संबंधित कुछ चीजों पर ध्यान देंगे तो चोरी होने की आशंका कम रहेगी। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।
वैज्ञानिक आधार
वास्तु के मुताबिक घर या दुकान में आप कीमती चीजें जैसे- गहने, जरूरी कागज, पैसे आदि को उत्तर-पश्चिम दिशा में ना रखें। इससे चोरी होने की आशंका बनी रहती है।
यहां ना रखें कीमती चीजें
दुकान या घर की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। दुकान साफ करते समय उसका कूड़ा कचरा कभी भी सड़क पर न फेंके और न किसी ओर की दुकान की तरफ डालें।
साफ-सफाई का ध्यान
ऐसा करने से दुकान में प्रगति नहीं होती। दुकान के कूड़े-कचरे को हमेशा दक्षिण-पश्चिम की दिशा में रखनी चाहिए और इसी दिशा में डस्टबिन भी रखें।
दुकान में प्रगति
पानी संबंधि चीजें
घर और दुकान में आप जहां भी पैसे रखते हों, वहां पानी या फिर पानी से संबंधित कोई भी वस्तु न रखें। ऐसा करने से पैसा पानी की तरह बह जाता है।
ऐसे हों दरवाजे
वहीं, यह भी ध्यान रखें कि घर या दुकान का मेन गेट बाकी सभी दरवाजों बड़े होने चाहिए।
आशंका
वास्तु के मुताबिक, अगर आपके घर या दुकान में एक ही लाइन में तीन दरवाजे लगे हुए हैं तो इससे वास्तु का दोष होता है और चोरी होने की आशंका बनी रहती है।
उपाय
अगर आपके दरवाजे इस तरह के हैं तो आप हर दरवाजे पर लाल धागे में बंधा क्रिस्टल टांग दें। ऐसा करने से घर या दुकान में चोरी होने का डर कम रहता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
प्रेमानंद महाराज का प्रिय मिठाई और खेल कौन सा है?
Click Here