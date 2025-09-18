By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 18, 2025
शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा में करें ये उपाय, आर्थिक संकट होगा दूर!
सितंबर महीने में प्रदोष व्रत 19 सितंबर 2025, शुक्रवार को पड़ेगा। मान्यतानुसार प्रदोष व्रत जिस दिन पड़ता है, उसी के नाम से जाना जाता है।
शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। मान्यता है कि शुक्र प्रदोष का व्रत करने से न सिर्फ भगवान शिव बल्कि शुक्र देवता की कृपा भी बरसती है।
मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत के पुण्यफल से व्यक्ति को सुखी दांपत्य जीवन और सुख-सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से भगवान शिव और शुक्र दोनों की कृपा बरसती हैं, जिससे आर्थिक संकट समेत की कष्ट दूर होते हैं।
शुक्र प्रदोष व्रत का पुण्यफल पाने के लिए इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप या फिर लिंगाष्टकं या फिर रुद्राष्टकं का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए।
शुक्र प्रदोष के दिन महादेव के मंत्रों के साथ शुक्र देवता के मंत्रों का जाप करने पर सुख-सौभाग्य और वैभव में वृद्धि होती है।
इस दिन भगवान शिव की पूजा में सवा किलो अक्षत यानि बगैर खंडित चावल और उसके साथ गाय का दूध को अर्पित करना चाहिए।
मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को धन-धान्य की प्राप्ति होती है और उसकी आर्थिक समस्याएं शीघ्र ही दूर होती हैं।
यदि आप अच्छी सेहत की कामना से शुक्र प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, तो आपको इस दिन प्रदोष काल में महादेव को विशेष रूप से सूखा नारियल अर्पित करना चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
