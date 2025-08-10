By Dheeraj Pal
PUBLISHED August 10, 2025
कजरी तीज पर करें ये उपाय, सौभाग्य की होगी प्राप्ति!
कजरी तीज पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। इस दिन महिलाएं दांपत्य और घर का खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं।
खास महत्व
इस साल यानी 2025 में 12 अगस्त को कजरी तीज का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा की जाती है।
तिथि
माना जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए यह व्रत रखा था।
व्रत का त्योहार
इसलिए आज भी अविवाहित महिलाएं योग्य वर के लिए और विवाहित महिलाएं वैवाहिक जीवन की समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं।
व्रत की वजह
इस दिन व्रत के साथ ही कुछ उपाय करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चलिए इन उपायों के बारे में जानते हैं।
विशेष उपाय
इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ उन्हें खीर का भोग लगाएं। महिलाएं माता पार्वती को 16 शृंगार भी अर्पित करें।
खीर का भोग
इस दिन अगर आप दूध, दही और मिश्री का दान करते हैं तो शिव-पार्वती के साथ ही शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होते हैं।
दान करें ये चीजें
शुक्र के प्रसन्न होने से वैवाहिक और प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको भी इस उपाय को करने से लाभ प्राप्त हो सकता है।
लाभ
इस दिन 'ॐ गौरीशंकराय नम:', 'ॐ उमा महेश्वराय नम:' या 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी दैव्ये नम:' मंत्रों का जप इस दिन कर सकते हैं।
मंत्रों का जाप
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
